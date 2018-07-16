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Путін заявив, що готовий продовжити транзит газу через Україну

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Путін і Трамп провели перші двосторонні переговори
Путін і Трамп провели перші двосторонні переговори / Фото із соцмереж

Президент Росії Володимир Путін запевнив, що РФ готова продовжити контракт про транзит газу через Україну у разі врегулювання судової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом".

Про це Путін заявив під час спільної прес-конференції у Гельсінкі за підсумками перших двосторонніх переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

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Я запевнив пана президента в тому, що Росія готова зберегти цей транзит (газу через територію України – ред.). Більш того – ми готові продовжити транзитний контракт, який закінчується наступного року, в разі врегулювання спору між господарюючими суб'єктами в Стокгольмському арбітражі, 
– сказав російський президент.

Під час переговорів у Гельсінкі Трамп і Путін обговорювали також ситуацію в Україні.

16 липня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після зустрічі тет-а-тет з главою Російської Федерації Володимиром Путіним у Гельсінкі заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту. Путін, в свою чергу, заявив, що назвав ці переговори діловими і доволі успішними.

Теги: Новини Росії Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Новини України Новини політики Володимир Путін Дональд Трамп Газпром Нафтогаз Газовий конфлікт
Джерело: 24 Канал
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