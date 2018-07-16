Путін розповів, з якими пропозиціями звернувся до Трампа

Президент Росії Володимир Путін розповів, з якими пропозиціями він звернувся до свого колеги президента США Дональда Трампа під час зустрічі у Гельсінкі.

Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом США.

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"Ми передали американським колегам записку з рядом конкретних пропозицій. Ми вважаємо за необхідне співпрацювати у галузі військово-політичній, а саме продовження домовленостей про стратегічно-наступальні озброєння, небезпечна ситуація навколо розвитку елементів американської ПВО, виконання договору про ліквідацію ракет середньої та близької дальності, та розміщення озброєння в космосі", – заявив президент РФ.

Путін також заявив, що виступає за продовження співпраці у боротьбі з тероризмом і в галузі кібербезпеки.

Ми також багато говорили про регіональні кризи. Не скрізь наші позиції співпадають, але спільних інтересів теж багато. Ми розмовляли про Сирію. Росія і США можуть стати лідерами в питанні встановлення миру у цій країні. І допомогти біженцям повернутися до своїх домівок. Для цього у нас є все необхідне,

– додав російський президент.

Також Путін похвалив Трампа за встановлення миру на Корейському півострові.

Нагадаємо, раніше у Путіна переконували, що під час перемовин з Трампом 16 липня сторони, зокрема, мають обговорити питання Сирії та "Північного потоку-2", натомість питання щодо анексії Криму підніматися не будуть.