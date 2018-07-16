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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Путин рассказал, с какими предложениями обратился к Трампу

221 Читати новину українською
Встреча Путина и Трампа
Встреча Путина и Трампа / РБК

Президент России Владимир Путин рассказал, с какими предложениями он обратился к своему коллеге президенту США Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки.

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом США.

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"Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений. Мы считаем необходимым сотрудничать в военно-политической области, а именно о продлении договоренностей о стратегически наступательных вооруженях, опасной ситуации вокруг развития элементов американской ПВО, исполнении договора о ликвидации ракет средней и близкой дальности, и размещении вооружения в космосе", – заявил президент РФ.

Путин также заявил, что выступает за продолжение сотрудничества в борьбе с терроризмом и в области кибербезопасности.

Мы также много говорили о региональных кризисах. Не везде наши позиции совпадают, но общих интересов тоже много. Мы говорили о Сирии. Россия и США могут стать лидерами в вопросе установления мира в этой стране. И помочь беженцам вернуться в свои дома. Для этого у нас есть все необходимое,
– добавил российский президент.

Также Путин похвалил Трампа за установление мира на Корейском полуострове.

Напомним, ранее в Путина убеждали, что во время переговоров с Трампом 16 июля стороны, в частности, должны обсудить вопрос Сирии и "Северного потока-2", зато вопросы аннексии Крыма подниматься не будут.

Теги: Новости политики Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Владимир Путин Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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