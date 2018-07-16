Путин заявил, что готов продолжить транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин заверил, что РФ готова продлить контракт о транзите газа через Украину в случае урегулирования судебного спора между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Об этом Путин заявил во время совместной пресс-конференции в Хельсинки по итогам первых двусторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит (газа через территорию Украины – ред.). Более того – мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитраже,

– сказал российский президент.

Во время переговоров в Хельсинки Трамп и Путин обсуждали также ситуацию в Украине.

16 июля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после встречи тет-а-тет с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Хельсинки заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Путин, в свою очередь, заявил, что назвал эти переговоры деловыми и довольно успешными.