У США демократи розкритикували пояснення Трампа щодо "обмовки" про втручання Росії в хід виборів

З моменту закінчення прес-конференції за участі президента Росії Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом минуло 24 години. Після повернення додому Трамп заявив про те, що обмовився на зустрічі з Путіним.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також: Трамп втрапив у курйозну ситуацію, коли говорив про довіру до розвідки США

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп розповів журналістам, що повністю довіряє розвідці країни та погоджується з її висновками про те, що Росія втручалась в американські вибори.

Однак представники республіканської та демократичної партій заявляють про те, що Трамп організував прес-конференцію щодо своєї помилки занадто пізно.

Президент Трамп намагався відмахнутися від того, що він сказав учора. Двадцять чотири години – занадто пізно, і в неправильному місці. Якщо президент не може прямо сказати Путіну, що він неправий, а ми маємо рацію, і наші розвідувальні органи праві, то це неефективно, а що ще гірше – це є ознакою слабкості,

– сказав лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер.

Він також зазначив, що Путін продовжує використовувати Трампа, оскільки той не має мужності, сили, може, навіть переконання, щоб сказати в обличчя Путіну те, що він намагався сказати кілька хвилин тому.

Колишній координатор боротьби з тероризмом у Білому домі Річард Кларк зауважив, що на саміті в Гельсінкі Трамп був "контрольованим майном" пояснивши, що цей термін застосовується у розвідці щодо осіб уряді іншої країни, які роблять те, що їм говорять маніпулюючи за допомогою компромату або інших важелів впливу.