02:55
18 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
23°C 17°C
  • четвер
    24°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    26°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Особливі стосунки Путіна і Трампа. Обливаний понеділок для Жиріновського
Вєсті Кремля
21:36, 17 липня
Вєсті.UA. Ляшко переймається кругляком. Чи винен Пашинський
Вєсті.UA
21:33, 17 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

У США демократи розкритикували пояснення Трампа щодо "обмовки" про втручання Росії в хід виборів

98 Читать новость на русском
24 години – занадто пізно – лідер демократів Чак Шумер
24 години – занадто пізно – лідер демократів Чак Шумер / Фото з відкритих джерел

З моменту закінчення прес-конференції за участі президента Росії Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом минуло 24 години. Після повернення додому Трамп заявив про те, що обмовився на зустрічі з Путіним.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також: Трамп втрапив у курйозну ситуацію, коли говорив про довіру до розвідки США

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп розповів журналістам, що повністю довіряє розвідці країни та погоджується з її висновками про те, що Росія втручалась в американські вибори.

Однак представники республіканської та демократичної партій заявляють про те, що Трамп організував прес-конференцію щодо своєї помилки занадто пізно.

Президент Трамп намагався відмахнутися від того, що він сказав учора. Двадцять чотири години – занадто пізно, і в неправильному місці. Якщо президент не може прямо сказати Путіну, що він неправий, а ми маємо рацію, і наші розвідувальні органи праві, то це неефективно, а що ще гірше – це є ознакою слабкості,
– сказав лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер.

Він також зазначив, що Путін продовжує використовувати Трампа, оскільки той не має мужності, сили, може, навіть переконання, щоб сказати в обличчя Путіну те, що він намагався сказати кілька хвилин тому.

Колишній координатор боротьби з тероризмом у Білому домі Річард Кларк зауважив, що на саміті в Гельсінкі Трамп був "контрольованим майном" пояснивши, що цей термін застосовується у розвідці щодо осіб уряді іншої країни, які роблять те, що їм говорять маніпулюючи за допомогою компромату або інших важелів впливу. 

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 17 липня: Війна САП і НАБУ та "Чорний день для історії США"
17 липня, 22:05 Головні новини 17 липня: Війна САП і НАБУ та "Чорний день для історії США"
1012
Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
17 липня, 22:01 Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
Блог Медіа 1935
Сексу в СРСР не було чи таки був? 18+
17 липня, 21:01 Сексу в СРСР не було чи таки був? 18+
Настя Сукач 3586
Про що свідчить мова тіла Трампа і Путіна під час зустрічі у Гельсінкі: пояснення експерта
17 липня, 20:23 Про що свідчить мова тіла Трампа і Путіна під час зустрічі у Гельсінкі: пояснення експерта
3491
ТОП-5 нових смартфонів, що коштують близько ста доларів
17 липня, 20:04 ТОП-5 нових смартфонів, що коштують близько ста доларів
2043
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
"Слава Україні!": російський актор Боярський зробив неочікувану заяву щодо скандалу з Відою
 10 липня , 08:32
Нас вже не 52 мільйони: стала відома чисельність населення України у 2017 році
 23 січня , 18:50
Як українці відреагували на новину про елітний відпочинок Порошенка
 19 січня , 13:00
Отруєння дітей у таборі під Києвом: 8-річна дівчинка вже тиждень у комі
 9 липня , 15:04
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук