Трамп втрапив у курйозну ситуацію, коли говорив про довіру до розвідки США
Під час прес-конференції Президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті трапився курйоз. Коли глава Білого дому висловлював свою довіру розвідці країни, за загадковими обставинами раптово вимкнулось світло.
Про це інформує The Hill.
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Дозвольте почати із того, що є повна довіра і підтримка американським розвідувальним службам, я повністю довіряю нашій розвідці,
– почав говорити Трамп щодо розслідування американських спецслужб справи про російське втручання у вибори США у 2016 році.
Він не встиг договорити, як в Овальному кабінеті Білого Дому, де проходила прес-конференція, повністю погасло світло.
"Упс, вони тільки що відключили світло. Це, мабуть, служби розвідки", — пожартував Дональд Трамп.
За мить світло знову ввімкнулось, на що глава Білого дому зазначив, що "це було дивно".
Нагадаємо, 17 липня під час прес-конференції президент США Дональд Трамп розповів журналістам, що повністю довіряє розвідці країни та погоджується з її висновками про те, що Росія втручалась в американські вибори.
Раніше, на спільній прес-конференції у Гельсінкі Трамп зробив протилежну заяву про те, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним.
Трамп, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори.
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