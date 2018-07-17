Про що свідчить мова тіла Трампа і Путіна під час зустрічі у Гельсінкі: пояснення експерта

І Дональд Трамп, і Володимир Путін під час зустрічі у Гельсінкі 16 липня намагалися застосовувати свої відпрацьовані схеми поведінки на публічних заходах. Вони добре цьому навчені. Хоча вони контролювали свої тіла, їм не вдалося повністю виключити рухи, які можна назвати "залишковими".

Про це в інтерв'ю газеті Rzeczpospolita розповів експерт із невербальної комунікації Мауріцій Северин.

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За його спостереженнями, у розмові старався домінувати Трамп. За допомогою невербальних сигналів він демонстрував, "хто тут головний", але мова тіла Путіна показала, що саме таким і був першопочатковий план. Глава Кремля був упевнений, що якщо в ролі господаря зустрічі виступає Трамп, значить, він і почне розмову з журналістами. Однак один момент дозволяє припустити, що не всі пункти плану були дотримані. Так, Трамп мімікою сигналізував, що першим має виступати не він, а російський президент, порушуючи "домовленість". Проте Путін все ж зумів "викрутитися": перед початком переговорів він подивився на листок, що лежав на столі, і зробив жест правою рукою, ніби запрошуючи Трампа: "починай ти".

Северин описує й те, як рухалися обидва президенти. "Путін, якого Трамп пропустив уперед, йшов з опущеною головою, а глава Білого дому – з високо піднятою, демонструючи свою перевагу. Путін рухався швидко, а Трамп – з гідністю. Позуючи для спільної фотографії, вони нахилилися плечима один до одного (у російського президента це було виражено сильніше), бажаючи показати своє хороше ставлення один до одного", – розповів експерт для польської газети.

Було видно, що обидва президенти дотримуються напрацьованих схем. Трамп зайняв свою стандартну позу і намагався приховувати емоції. Северин зробив такий висновок із постановки ніг і складених у жест "шпиль" долонях (вони були звернені вниз) президента США. Він одягнув свою традиційну маску – "покер фейс", але коли говорив Путін, показував мімікою, що як політик він розуміє російського лідера і приймає його позицію. Але в середині заходу проявилася втома: Трамп занадто довго чекав Путіна, який запізнився на зустріч, а контролювати свої емоції тривалий час нелегко, наголосив співрозмовник видання.



Під час зустрічі з Путіним Трамп звів руки докупи, склавши трикутник із великих та вказівних пальців. Фото: Getty Images

Натомість Путін обрав звичну для нього позу людини, готової "до старту", продовжив Северин. Послання глави Кремля було таким: "Я активний, я знаю, що відбувається, і готовий діяти".

На початку зустрічі він намагався встановити зоровий контакт із Трампом, а коли виявилося, що той не хоче на нього дивитися, російський президент зробив "зажурений вигляд".

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Путін небагато жестикулював під час виступу на прес-конференції за підсумками саміту: він був роздратований, що підтверджували рухи стопами (альтернатива розгойдування тіла). Рухи лівим плечем, у свою чергу, служили сигналом, що йому не подобалися слова Трампа, акцентує увагу експерт.

Велике значення мають жести, які лідери не контролювали. Наприклад, Путін намагався обхопити долонею пальці іншої руки. Це класичний сигнал спроби взяти під контроль негативні емоції, впоратися з розгубленістю або незручністю. Одночасно російський президент постійно дивився на Трампа,

– зазначив Северин.

Особливу увагу експерт рекомендує звернути і на рукостискання двох президентів після зустрічі з журналістами. Трамп змусив Путіна податися тілом у свій бік. Американський президент робить так постійно, дехто вважає, що таким чином він впускає співрозмовника у свій особистий простір. Насправді це поведінка людини, яка прагне домінувати. Путіну довелося нахилити корпус і голову – це поза слабшого учасника діалогу.

"Саме рукостискання теж було цікавим. З одного боку Трамп розгорнув кисть тильною стороною вгору, що вказує на домінування, але зробив це не дуже агресивно. Реальні емоції він продемонстрував під час самого рукостискання, яке не супроводжувалося енергійними рухами. Це вважається проявом щирості. Путін визнав такий жест знаком партнерських відносин, посмішка і рух плечима показали, що він задоволений", – констатує Северин.



Северин вважає, що рукостискання Трампа з Путіним було "щирим"

Експерт зазначив, що "сценографія" зустрічі працювала на очільника Білого дому, але Путін намагався підкреслити свою роль за допомогою невербальних сигналів. Він робив "реверанси" на адресу партнера, але дивився на Трампа, який офіційно виступав як господар зустрічі, трохи зверхньо. Крісла на зустрічі з журналістами були підібрані під зріст Путіна, тому якби Трамп і захотів влаштуватися зручно, у нього б це не вийшло.

Американський президент сидів зліва, згідно з дипломатичним протоколом, це місце призначається для гостя, проте в невербальній комунікації вважається, що людина, яка перебуває з лівого боку, здається важливішою персоною. Значить, це був тактичний крок,

– зауважив насамкінець Северин.

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