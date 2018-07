Шок, ганьба і держзрада: як світ критикує зустріч Трампа і Путіна

А "мовчав", передусім, президент США, чия поведінка була занадто стриманою, як на подію такого рівня. Адже глава Білого дому любить викидати коники на самітах зі світовими лідерами. І вже сам факт його зустрічі з Путіним (з яким усе й так вже зрозуміло) позитивних очок до міжнародного іміджу Трампа аж ніяк не додав. Західні ЗМІ (особливо американські) вибухнули шквалом дошкульної критики на адресу глави Білого дому. Саме американські медіа, яких Трамп частенько називає "брехливими", було особливо нещадними до свого президента.

Так називає зустріч російського та американського президентів у Гельсінкі 16 липня 2018 року професор і політичний оглядач The Globe and Mail Джаред Секстон. Він зауважує, що хоч американці "вже звикли" до подібного фарсу від свого лідера, але прес-конференція двох президентів у понеділок "була зовсім іншим явищем". Автора статті обурює той факт, що Трамп "публічно відкинув" дані розвідки США щодо російського втручання в американські вибори і лише повторив твердження російського президента, який учергове відкинув усі звинувачення щодо Росії та її впливу на демократичний процес у Штатах.

Він стояв на світовій арені і погоджувався з людиною, яка вбивала політичних дисидентів і втручалася у глобальну демократію безліч разів... Дональд Трамп допоміг іноземному ворогу,

– констатував Секстон.



"Лідер США лизав черевики диктатора-вбивці", – так описує поведінку Трампа на брифінгу з Путіним політичний аналітик Джаред Секстон. Фото: Getty Іmages

Його думку підхоплює видання Star у своїй редакційній статті "Трамп став міжнародним вандалом", написаній за підсумками саміту. В ній зазначається, що глава Білого дому "бив по фундаменту міжнародного порядку" протягом декількох місяців, однак понеділок може виявитися днем, "коли він нарешті зміг його розламати".

А Бріан Беннетт у Time Magazine акцентує увагу на тому, що саме глава Кремля керував прес-конференцією після зустрічі з Трампом. "Російський лідер викликав першого журналіста для того, щоб той поставив запитання. Трамп, який часто випинає груди, коли заходить у кімнату, просто стояв, поки Путін задавав тон бесіді", переконаний кореспондент.

Трамп найбільше боїться бути зневаженим і прагне не демонструвати свою слабкість. Але саміт з Путіним змусив його пережити обидва приниження,

– робить висновок журналіст.

"Здається дещо іронічним той факт, що Трамп і Путін, можливо, фактично досягли певних конструктивних домовленостей. Щодо цього твердження, то на прес-конференції ми отримали більше підказок від заяв Путіна, ніж від Трампа; схоже, це стандартна схема роботи в рамках цієї адміністрації США", – коментує зустріч двох президентів американський дипломат Александер Вершбоу.

Його дивує той факт, що глава Білого дому жодного разу не згадав про Україну на прес-конференції, водночас, принаймні зі слів самого Путіна, Трамп не поставив під загрозу позицію Америки щодо незаконної анексії Криму, підкреслює Вершбоу.

Позиція президента Трампа щодо Криму відома, він її дотримується, говорить про незаконність приєднання Криму до Російської Федерації. У нас інша точка зору, ми вважаємо, що ми провели референдум у строгій відповідності з міжнародним правом та уставом ООН. Для нас це питання закрите,

– наголосив Путін.

Мелінда Герінг у своєму блозі для Atlantic Council також пише про те, що Трамп і словом не обмовився про окупацію Криму, збиття рейсу MH-17 над Україною та загибель 298 безневинних людей у 2014 році, про вторгнення в Грузію, війну на Донбасі чи отруєння екс-шпигуна ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері. На запитання журналіста, хто ж у цьому всьому винен, Трамп відповів, що "ми всі", нагадує блогерка.

Але не варто розганяти "зраду", оскільки, як можна стверджувати хоча б із публічної частини виступу глави Білого дому на конференції з Путіним, "Трамп нічого не здав", аналізує авторка публікації.

Багато хто побоювалися, що Трамп поступиться Кримом або пообіцяє зняти антиросійські санкції. Проте він цього не зробив. Політика США щодо півострова залишається незмінною: Крим – це Україна. Водночас американський лідер не згадав Україну під час прес-конференції. Це за нього зробив Путін, сказавши, що Сполучені Штати повинні підштовхнути Київ до виконання мінських угод (...). Абсолютно ганебно, що Трамп у відповідь промовчав, адже всі, хто стежать за Україною протягом останніх чотирьох років, знають, що рішення конфлікту на сході залежить від політичної волі Москви,

– розмірковує Герінг.

Кого точно зрадив Трамп – то це Європу, впевнене видання Handelsblatt. Так, за нормальних обставин європейці схвалили б те, що американці і росіяни перебороли своє "холодне мовчання", однак нинішня геополітична ситуація не є нормальною, пояснює автор матеріалу Морітц Кох. Європа більше не може покладатися на США через Трампа, як заявив глава МЗС Німеччини Хайко Маас, а "Гельсінкі позначають кінець американських старань ізолювати Росію на міжнародній арені", констатує німецький журналіст.

З ним погоджується іспанське видання El Mundo . З важаючи на той факт, що саміт відбувся (а також у зв'язку з тим, де він відбувся) всупереч санкціям, накладеним на Росію, аналітики одностайно вважають двосторонню зустріч в Гельсінкі геополітичною перемогою Путіна.

Європу Трамп уже називає "ворогом", одночасно заявляючи, що політика США стосовно Росії "змінилася". Але вона змінилася через зближення Трампа з Путіним, а не через демократизацію Росії під американським впливом. Це дуже погана новина, яка в найближчі роки загрожує драматичними змінами у звичному для нас геополітичному світопорядку,

– застерігає редакція газети.

Тим часом Джон Хардвуд у колонці для CNBC пояснює, що шокуючі переговори президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним легше зрозуміти, усвідомивши, що він "просував власні інтереси, а не інтереси Сполучених Штатів".

І наостанок, аби розбавити "похмурі" висновки щодо зустрічі "Трампутіна", пригадаємо епізод із футбольним м'ячем, який Путін передав Трампу в кінці їхнього брифінгу. Зі слів глави Кремля, цей жест означав, що тепер "перевага" у питанні Сирії на боці США, окрім того, саме Штати спільно з Канадою та Мексикою прийматимуть Чемпіонат світу з футболу у 2026 році. Так от, сенатор-республіканець Ліндсі Грем порадив перевірити цей "подарунок" на предмет "жучків" для прослуховування.

"Я б ніколи не дозволив пронести його (футбольного м'яча – "24") у Білий дім", – написав політик у Twitter.

Finally, if it were me, I’d check the soccer ball for listening devices and never allow it in the White House.