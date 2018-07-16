Європа більше не може покладатися на США через Трампа, – МЗС Німеччини

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Европі більше не варто покладатися на США в часи головування президента Трампа.

Про це повідомило видання Reuters.

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Ми більше не можемо повністю покладатися на Білий Дім. Щоб підтримувати наше партнерство з США, ми повинні скорегувати його. Абсолютно ясно, що нам потрібно ще більше зосередитися на Європі",

– зауважив Маас.

Раніше президент США Дональд Трамп говорив, що в Америки "багато противників", серед них – Євросоюз, Росія і Китай. Зокрема, американський президент вважає ЄС противником США на тлі торгового спору, який загострився між Брюсселем і Вашингтоном.

"Я думаю, що Європейський Союз – наш противник в плані того, що вони роблять з нами в торгівлі. Ви б не подумали цього про ЄС, але вони наш противник", – зазначив Трамп, додавши, що поважає багатьох лідерів країн ЄС.