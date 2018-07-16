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Зустріч із Трампом для Путіна – це маневр для відвертання уваги, – CNN

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Саміт із Трампом потрібен Путіну для відвернення уваги від проблем Росії
Саміт із Трампом потрібен Путіну для відвернення уваги від проблем Росії / Vox

Особиста зустріч із президентом США Дональдом Трампом дозволить ретельно підготовленому до неї главі Кремля показати себе як упевненішого у своїх силах гравця.

Окрім того, саміт у Гельсінкі стане для російського лідера можливістю зробити знакові фотографії та продемонструвати всьому світу, що він розмовляє зі своїм американським колегою на рівних, пише CNN.

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Однак, якщо відволіктися від галасу навколо зустрічі двох президентів, то не все складається для Путіна сприятливо, зауважує автор статті Натан Ходж. 13 липня Міністерство юстиції США звинуватило 12 офіцерів російських розвідувальних служб у втручанні в американські вибори 2016 року, і багато хто вже закликав Трампа скасувати зустріч з главою Кремля. Але цього не станеться.

Трамп, який минулого тижня відвідав Брюссель, Бельгію і Сполучене Королівство, знову повторив свій заклик до налагодження відносин з Росією, йдеться у публікації.

Зустріч із Трампом може стати для Путіна маневром для відвертання уваги, який потрібен йому зараз. Так, у Росії пройшов Чемпіонат світу з футболу, однак це свято, довжиною у місяць, не змогло вселити росіянам відчуття благополуччя і процвітання,
– пояснює кореспондент.

В результаті опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки в розпал ЧС-2018, з'ясувалося, що за період з червня 2017-го по червень цього року ситуація в Росії погіршилася за всіма показниками соціального добробуту. Респонденти стали більш песимістично оцінювати низку факторів, у тому числі й упевненість у російській економіці та ступінь підтримки політичного курсу країни. Навіть щодо саміту Путіна і Трампа, згідно з опитуванням, росіяни налаштовані не дуже оптимістично. Більше ніж половина опитаних вважають, що після цієї зустрічі ніяких істотних змін для їхньої країни не відбудеться.

Водночас рейтинг популярності Путіна досі залишається дуже високим, зазначається далі. За даними незалежного "Левада-центру", рейтинг популярності глави Кремля тримається на рівні 80%. І те, як Путін проведе зустріч із Трампом в Гельсінкі 16 липня, безсумнівно, буде сприяти подальшому підвищенню його рейтингу.

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Між тим, декілька днів тому, під час прес-конференції Трамп натякнув, що в Гельсінкі він буде жорстким співрозмовником. Коли ж його запитали про анексію Криму, він звинуватив у цьому президента Барака Обаму, заявивши, що за його президентства "Путін такого б не зробив".

"Крім того, під тиском американського істеблішменту Трамп буде змушений протидіяти Путіну – особливо тепер, після звинувачень Мін'юсту проти 12 росіян", – робить висновок Ходж.

Нагадаємо, напередодні російсько-американського саміту столицю Фінляндії Гельсінкі охопила хвиля протестів.

Теги: Дональд Трамп Володимир Путін Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Новини політики Вибори у США Новини Росії Новини США соціологічне дослідження
Джерело: 24 Канал
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