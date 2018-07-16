Встреча с Трампом для Путина – это маневр для отвлечения внимания, – CNN

Личная встреча с президентом США Дональдом Трампом позволит тщательно подготовленному к ней главе Кремля показать себя как более уверенного в своих силах игрока.

Кроме того, саммит в Хельсинки станет для российского лидера возможностью сделать знаковые фотографии и продемонстрировать всему миру, что он разговаривает со своим американским коллегой на равных, пишет CNN.

Читайте также: У Путина известили чего ждут от встречи с Трампом

Однако, если отвлечься от шума вокруг встречи двух президентов, то не все складывается для Путина благоприятно, замечает автор статьи Натан Ходж. 13 июля Министерство юстиции США обвинило 12 офицеров российских разведывательных служб во вмешательстве в американские выборы 2016 года, и многие уже призвал Трампа отменить встречу с главой Кремля. Но этого не произойдет.

Трамп, который на прошлой неделе посетил Брюссель, Бельгию и Соединенное Королевство, вновь повторил свой призыв к налаживанию отношений с Россией, говорится в публикации.

Встреча с Трампом может стать для Путина маневром для отвлечения внимания, который нужен ему сейчас. Так, в России прошел Чемпионат мира по футболу, однако это праздник, длиной в месяц, не смог внушить россиянам чувство благополучия и процветания,

– объясняет корреспондент.

В результате опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения в разгар ЧМ-2018, выяснилось, что за период с июня 2017-го по июнь этого года ситуация в России ухудшилась по всем показателям социального благосостояния. Респонденты стали более пессимистично оценивать ряд факторов, в том числе и уверенность в российской экономике и степень поддержки политического курса страны. Даже относительно саммита Путина и Трампа, согласно опросу, россияне настроены не очень оптимистично. Больше чем половина опрошенных считают, что после этой встречи никаких существенных изменений для их страны не произойдет.

В то же время рейтинг популярности Путина остается очень высоким, отмечается далее. По данным независимого "Левада-центра", рейтинг популярности главы Кремля держится на уровне 80%. И то, как Путин проведет встречу с Трампом в Хельсинки 16 июля, несомненно, будет способствовать дальнейшему повышению его рейтинга.

Читайте также: Трамп может разболтать Путину секретную информацию, – The Times

Между тем, несколько дней назад, во время пресс-конференции Трамп намекнул, что в Хельсинки он будет жестким собеседником. Когда же его спросили об аннексии Крыма, он обвинил в этом президента Барака Обаму, заявив, что при его президентстве "Путин такого бы не сделал".

"Кроме того, под давлением американского истеблишмента Трамп будет вынужден противодействовать Путину – особенно теперь, после обвинений Минюста против 12 россиян", – делает вывод Ходж.

Напомним, накануне российско-американского саммита столицу Финляндии Хельсинки охватила волна протестов.