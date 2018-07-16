Европа больше не может полагаться на США из-за Трампа, – МИД Германии

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Европі більше не варто покладатися на США в часи головування президента Трампа.

Об этом сообщило издание Reuters.

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Мы больше не можем полностью полагаться на Белый Дом. Чтобы поддерживать наше партнерство с США, мы должны скорректировать его. Совершенно ясно, что нам нужно еще больше сосредоточиться на Европе",

– отметил Маас.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что у Америки "много противников", среди них – Евросоюз, Россия и Китай. В частности, американский президент считает ЕС противником США на фоне торгового спора, который обострился между Брюсселем и Вашингтоном.

"Я думаю, что Европейский Союз – наш противник в плане того, что они делают с нами в торговле. Вы бы не подумали этого о ЕС, но они наш противник", – отметил Трамп, добавив, что уважает многих лидеров стран ЕС.