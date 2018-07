Шок, позор и госизмена: как мир критикует встречу Трампа и Путина

А "молчал", прежде всего, президент США, чье поведение была слишком сдержанным, как на событии такого уровня. Ведь глава Белого дома любит выбрасывать коники на встречах с мировыми лидерами. И уже сам факт его встречи с Путиным (с которым все и так уже понятно) положительных очков к международному имиджу Трампа отнюдь не добавил. Западные СМИ (особенно американские) взорвались шквалом критики в адрес главы Белого дома. Именно американские медиа, которых Трамп частенько называет "лживыми", были особенно беспощадными к своему президенту.

Так называет встречу российского и американского президентов в Хельсинки 16 июля 2018 года профессор и политический обозреватель The Globe and Mail Джаред Секстон. Он замечает, что хотя американцы "уже привыкли" к подобному фарсу от своего лидера, но пресс-конференция двух президентов в понедельник "была совершенно другим явлением". Автора статьи возмущает тот факт, что Трамп "публично отверг" данные разведки США относительно российского вмешательства в американские выборы и лишь повторил утверждение российского президента, который в очередной раз отверг все обвинения в отношении России и ее влияния на демократический процесс в Штатах.

Он стоял на мировой арене и соглашался с человеком, который убивал политических диссидентов и вмешивался в глобальную демократию множество раз... Дональд Трамп помог иностранному врагу,

– констатировал Секстон.



"Лидер США лизал ботинки диктатора-убийцы", – так описывает поведение Трампа на брифинге с Путиным политический аналитик Джаред Секстон. Фото: Getty Імадеѕ

Его мысль подхватывает издание Star в своей редакционной статье "Трамп стал международным вандалом", написанной по итогам саммита. В ней отмечается, что глава Белого дома "бил по фундаменту международного порядка" в течение нескольких месяцев, однако понедельник может оказаться днем, "когда он наконец смог его разломать".

А Бриан Беннетт в Time Magazine акцентирует внимание на том, что именно глава Кремля руководил пресс-конференцией после встречи с Трампом. "Российский лидер вызвал первого журналиста для того, чтобы тот задал вопрос. Трамп, который часто выпячивает грудь, когда заходит в комнату, просто стоял, пока Путин задавал тон беседе", убежден корреспондент.

Трамп больше всего боится быть презренным и старается не демонстрировать свою слабость. Но саммит с Путиным заставил его пережить оба унижения,

– делает вывод журналист.

"Кажется несколько ироничным тот факт, что Трамп и Путин, возможно, фактически достигли определенных конструктивных договоренностей. Относительно этого утверждения, то на пресс-конференции мы получили больше подсказок от заявлений Путина, чем от Трампа; похоже, это стандартная схема работы в рамках этой администрации США", – комментирует встречу двух президентов американский дипломат Александр Вершбоу.

Его удивляет тот факт, что глава Белого дома ни разу не вспомнил об Украине на пресс-конференции, в то же время, по крайней мере со слов самого Путина, Трамп не поставил под угрозу позицию Америки относительно незаконной аннексии Крыма, подчеркивает Вершбоу.

Позиция президента Трампа относительно Крыма известна, он ее придерживается, говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения, мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом и уставом ООН. Для нас этот вопрос закрыт,

– подчеркнул Путин.

Мелинда Геринг в своем блоге для Atlantic Council также пишет о том, что Трамп и словом не обмолвился об оккупации Крыма, сбитии рейса MH-17 над Украиной и гибель 298 невинных людей в 2014 году, о вторжении в Грузию, войну на Донбассе или отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. На вопрос журналиста, кто же в этом всем виноват, Трамп ответил, что "мы все", напоминает блогер.

Но не стоит разгонять "измену", поскольку, как можно утверждать хотя бы из публичной части выступления главы Белого дома на конференции с Путиным, "Трамп ничего не сдал", анализирует автор публикации.

Многие опасались, что Трамп уступит Крымом или пообещает снять антироссийские санкции. Однако он этого не сделал. Политика США в отношении полуострова остается неизменной: Крым – это Украина. В то же время американский лидер не упомянул Украину во время пресс-конференции. Это за него сделал Путин, сказав, что Соединенные Штаты должны подтолкнуть Киев к выполнению минских соглашений (...). Совершенно позорно, что Трамп в ответ промолчал, ведь все, кто следят за Украиной в течение последних четырех лет, знают, что решение конфликта на востоке зависит от политической воли Москвы,

– рассуждает Геринг.

Кого точно предал Трамп – так это Европу, уверено издание Handelsblatt. Так, при нормальных обстоятельствах европейцы одобрили бы то, что американцы и россияне преодолели свое "холодное молчание", однако нынешняя геополитическая ситуация не является нормальной, поясняет автор материала Моритц Кох. Европа больше не может полагаться на США из-за Трампа, как заявил глава МИД Германии Хайко Маас, а "Хельсинки обозначают конец американских попыток изолировать Россию на международной арене", констатирует немецкий журналист.

С ним соглашается испанское издание El Mundo . Учитывая тот факт, что саммит состоялся (а также в связи с тем, где он состоялся) вопреки санкциям, наложенным на Россию, аналитики единодушно считают двустороннюю встречу в Хельсинки геополитической победой Путина.

Европу Трамп уже называет "врагом", одновременно заявляя, что политика США в отношении России "изменилась". Но она изменилась из-за сближения Трампа с Путиным, а не из-за демократизации России под американским влиянием. Это очень плохая новость, которая в ближайшие годы угрожает драматичными изменениями в привычном для нас геополитическом миропорядке,

– предостерегает редакция газеты.

Тем временем Джон Хардвуд в колонке для CNBC объясняет, что шокирующие переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным легче понять, осознав, что он "продвигал собственные интересы, а не интересы Соединенных Штатов".

И напоследок, чтобы разбавить "унылые" выводы относительно встречи "Трампутина", вспомним эпизод с футбольным мячом, который Путин передал Трампу в конце их брифинга. Со слов главы Кремля, этот жест означал, что теперь "преимущество" в вопросе Сирии на стороне США, кроме того, именно Штаты совместно с Канадой и Мексикой будут принимать Чемпионат мира по футболу в 2026 году. Так вот, сенатор-республиканец Линдси Грэм посоветовал проверить этот "подарок" на предмет "жучков" для прослушивания.

"Я бы никогда не позволил пронести его (футбольный мяч – "24") в Белый дом", – написал политик в Twitter.

Finally, if it were me, I’d check the soccer ball for listening devices and never allow it in the White House.