Встреча Трампа с Путиным: что изменится для Украины

16 июля в столице Финляндии Хельсинки встретились Трамп и Путин. С часовым опозданием. Эту встречу эксперты наперебой называли судьбоносной для мира.

Под пристальным взглядом всех мировых СМИ, под возгласы протестов, на нейтральной территории. Так встретились Трамп с Путиным.

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В администрации Трампа даже подготовили ему памятку, чтобы Путину с его чекистским прошлым не удалось сбить с толку главу США. В шпаргалке четко написали – "Крым – это Украина". Поскольку сомнений, что вопрос войны в Украине не обойдут, не было.

Сегодня внимание всех мировых СМИ приковано к Хельсинки. Под прицелом тысяч камер резиденция финского президента. Здесь Дональд Трамп и Владимир Путин запланировали первую полноценную встречу. Глава Белого дома в финскую столицу прибыл еще накануне вечером. А вот глава Кремля прилетел сегодня, 16 июля, с опозданием на полчаса. Тем не менее, на место встречи – к президентскому дворцу – приехал первым. Трамп прибыл уже после него.

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Перед разговором за закрытыми дверями лидеры обменялись любезностями. Трамп, в частности, похвалил недавний Чемпионат мира по футболу, который прошел в России.

Прежде всего, господин президент, я хочу поздравить Вас с чрезвычайно успешным Чемпионатом мира, одним из лучших, которые когда-либо проводили,

– заявил президент США Дональд Трамп.

"Пришло время подробно поговорить о наших двусторонних отношениях и о различных болевых точках в мире. Их достаточно много", – отметил президент РФ Владимир Путин.

Встреча Трампа и Путина началась под аккомпанемент протестующих. Они, в частности, напомнили обоим лидерам, что Крым – это Украина, также требовали свободы для Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской тюрьме.

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Два часа Путин и Трамп провели с глазу на глаз, только при участии переводчиков. Затем к ним присоединились министры и советники. И с опозданием на час, в 18:00 те вышли к прессе. Сразу заявили, что встреча была результативной. И в унисон заверили, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США.

Трамп, не жалея критики своему предшественнику и комплиментов Путину, анонсировал улучшение отношений между США и Россией.

Отношения между США и Россией еще никогда не были такими напряженными, как сегодня. Но мы смогли решить эту проблему. Всего за каких-то четыре часа,

– сказал Трамп.

А вот об Украине Дональд Трамп в своем выступлении не обмолвился ни словом. Путин же призвал США настроить украинскую власть на выполнение минских соглашений. Однако, похоже, по Крыму компромисса стороны не достигли. Хоть Трампа упрекали, что он пообещает снять санкции с России, введенные за аннексию Крыма, в обмен на прекращение помощи сил Ирана в Сирии.

Позиция Трампа по Крыму известна. Он говорит о незаконном присоединении Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Для нас этот вопрос – закрыт,

– прокомментировал Путин.

Коснулись и болезненного для Украины вопроса транзита газа. Владимир Путин заверил – готов сохранить прокачку голубого топлива через нашу территорию, несмотря на "Северный поток-2".

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"Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, истекающий в следующем году, в случае урегулирования спора между субъектами хозяйствования в Стокгольмском арбитражном суде", – добавил президент РФ.

Эксперты говорят, что в будущем Москва будет прикрываться этой фразой, чтобы или сокращать, или вообще прекратить транзит по территории Украины. А в целом прогнозы относительно встречи Трампа и Путина оправдались: украинский вопрос они обсудили. Правда, для Трампа он не был в приоритете. И однозначных месседжей относительно ситуации в Украине – не было.

Фактически, прозвучал и вопрос войны, и вопрос Крыма, и вопрос "Северного потока-2". Ничего нового мы не услышали и, в принципе, можем констатировать, что США и Россия ни в чем, что касается Украины, не нашли общего языка,

– рассказал эксперт-международник Майдана иностранных дел Богдан Яременко.

Это была первая полноценная двусторонняя встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. До этого они встречались дважды и только на полях международных мероприятий. Место для переговоров, Хельсинки, было не случайным. Хотя российская сторона предлагала встретиться в Вене, Белый дом настоял на столице Финляндии, где не раз проводили российско-американские саммиты.

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В 90-х там провели встречи Билл Клинтон и Борис Ельцин, а также Джордж Буш-старший и Михаил Горбачев. А в 75-м году – 32 страны, в частности США и Советский союз подписали Хельсинские соглашения, которые закрепили итоги Второй мировой.