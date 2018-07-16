"Это только начало": Трамп прокомментировал встречу с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным является "шагом к лучшему будущему", и добавил, что готов продолжить с ним открытый диалог и "часто встречаться в будущем".

Об этом американский лидер сказал на пресс-конференции по итогам российско-американского саммита.

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"Сегодня, 16 июля, было несколько конструктивных часов, проведенных вместе. И это очень важно для обеих наших стран. Важно продолжить этот разговор, и мы согласились в том, что, скорее всего, будем часто встречаться в будущем, и надеемся, что решим все проблемы, которые мы обсуждали", – заявил Трамп.

Кроме того, он поблагодарил своего российского коллегу за совместное обсуждение ряда вопросов и "открытый диалог между странами"

Сегодняшняя встреча – это только начало длительного процесса. Но мы первый шаг сделали к лучшему будущему, к будущему, в котором будет крепкий диалог и много размышлений. Наши ожидания базируются на реальной цели, но мы желаем дружбы, сотрудничества и мира,

– подчеркнул президент США.

Также, американский лидер назвал открытым и продуктивным диалог с Путиным и выразил надежду, что он приведет к миру и стабильности в мире.

"Мы обсудили различные критические вопросы, важные для обеих стран. Разногласия между нашими странами известны. И президент Путин, и я детально обсудили их сегодня. Если мы хотим решить проблемы, стоящие перед нашим миром, мы должны найти способ сотрудничества и найти точки соприкосновения", – добавил Трамп.

Он отметил, что "даже в период" холодной войны" США и Россия могли поддерживать крепкий диалог, но отношения никогда не были хуже, чем сейчас".

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам, глава Кремля рассказал, что позиция американского лидера и США остается неизменной: Крым был незаконно аннексирован Москвой.