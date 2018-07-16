"Це лише початок": Трамп прокоментував зустріч з Путіним

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його зустріч з лідером Російської Федерації Володимиром Путіним є "кроком до кращого майбутнього", і додав, що готовий продовжити з ним відкритий діалог і "часто зустрічатися в майбутньому".

Про це американський лідер сказав на прес-конференції за підсумками російсько-американського саміту.

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"Сьогодні, 16 липня, було кілька конструктивних годин, проведених разом. І це дуже важливо для обох наших країн. Важливо продовжити цю розмову, і ми погодилися в тому, що швидше за все будемо часто зустрічатися в майбутньому, і сподіваємося, що вирішимо всі проблеми, які ми обговорювали", – заявив Трамп.

Окрім того, він подякував своєму російському колезі за спільне обговорення низки питань і "відкритий діалог між країнами"

Сьогоднішня зустріч – це лише початок тривалого процесу. Але ми перший крок зробили до кращого майбутнього, до майбутнього, в якому буде міцний діалог і багато роздумів. Наші очікування базуються на реальній меті, але ми бажаємо дружби, співробітництва й миру,

– наголосив президент США.

Також, американський лідер назвав відкритим і продуктивним діалог із Путіним і висловив сподівання, що він приведе до миру і стабільності у світі.

"Ми обговорили різні критичні питання, важливі для обох країн. Розбіжності між нашими країнами відомі. І президент Путін, і я обговорили їх детально сьогодні. Якщо ми хочемо вирішити проблеми, що стоять перед нашим світом, ми маємо знайти спосіб співпраці і знайти точки дотику", – додав Трамп.

Він зазначив, що "навіть у період" холодної війни" США і Росія могли підтримувати міцний діалог, але відносини ніколи не були гіршими, ніж зараз".

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. За її підсумками, глава Кремля розповів, що позиція американського лідера і США залишається незмінною: Крим був незаконно анексований Москвою.