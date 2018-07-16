Зустріч Трампа і Путіна: що зміниться для України

16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі зустрілися Трамп і Путін. Із годинним запізненням. Цю зустріч експерти навперебій називали доленосною для світу.

Під пильним поглядом усіх світових ЗМІ, під вигуки протестів, на нейтральній території. Так зустрілись Трамп з Путіним.

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В адміністрації Трампа навіть підготували йому пам'ятку, аби Путіну з його чекістським минулим не вдалося збити з пантелику очільника США. В шпаргалці чітко написали – "Крим це Україна". Оскільки, сумнівів, що питання війни в Україні не оминуть, не було.

Сьогодні увага усіх світових ЗМІ прикута до Гельсінкі. Під прицілом тисяч камер резиденція фінського президента. Тут Дональд Трамп та Володимир Путін запланували першу повноцінну зустріч. Глава Білого дому до фінської столиці прибув ще напередодні ввечер. А от глава Кремля прилетів сьогодні, 16 липня, з запізненням на півгодини. Тим не менше, на місце зустрічі – до президентського палацу – приїхав першим. Трамп прибув вже після нього.

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Перед розмовою за зачиненими дверима лідери обмінялися люб'язностями. Трамп, зокрема, похвалив нещодавній Чемпіонат світу з футболу, що пройшов у Росії.

Перш за все, пане президенте, я хочу привітати Вас із надзвичайно успішним Чемпіонатом світу, одним із найкращих, які коли-небудь проводили,

– заявив президент США Дональд Трамп.

"Прийшов час докладно поговорити про наші двосторонні відносини і про різноманітні больові точки у світі. Їх досить багато", – зазначив президент РФ Володимир Путін.

Зустріч Трампа та Путіна розпочалася під акомпанемент протестувальників. Вони, зокрема, нагадали обом лідерам, що Крим – це Україна, також вимагали свободу для Олега Сенцова, якого незаконно утримують в російській тюрмі.

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Дві години Путін і Трамп провели віч-на-віч, лише за участі перекладачів. Потім до них долучилися міністри і радники. І з запізненням на годину, о 18 ті вийшли до преси. Одразу заявили, що зустріч була результативною. І в унісон запевнили, що Росія не втручалася у президентські вибори у США.

Трамп, не шкодуючи критики своєму попереднику і компліментів Путіну, анонсував покращення стосунків між США та Росією.

Відносини між США і Росією ще ніколи не були такими напруженими як сьогодні. Але ми змогли вирішити цю проблему. Всього за якихось чотири години,

– сказав Трамп.

А от про Україну Дональд Трамп у своєму виступі не обмовився жодним словом. Путін же закликав США налаштувати українську владу на виконання Мінських угод. Проте, схоже, щодо Криму компромісу сторони не дійшли. Хоч Трампу закидали, що він пообіцяє зняти санкції з Росії запроваджені через анексію Криму, в обмін на припинення допомоги сил Ірану в Сирії.

Позиція Трампа щодо Криму відома. Він каже про незаконне приєднання Криму до Російської Федерації. В нас інша точка зору. Для нас це питання – закрите,

– прокоментував Путін.

Торкнулися і болючого для України питання транзиту газу. Володимир Путін запевнив – готовий зберегти прокачування блакитного палива нашою територією попри "Північний потік-2".

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"Більше того, ми готові подовжити транзитний контракт, який спливає наступного року, у випадку врегулювання суперечки між суб'єктами господарювання у Стокгольмському арбітражному суді", – додав президент РФ.

Експерти кажуть, що в майбутньому Москва прикриватиметься цією фразою, щоб або скорочувати, або взагалі припинити транзит територією України. А загалом прогнози щодо зустрічі Трампа і Путіна справдилися: українське питання вони обговорили. Щоправда, для Трампа воно не було в пріоритеті. І однозначних меседжів щодо ситуації в Україні – не було.

Фактично, прозвучало і питання війни, і питання Криму, і питання "Північного потоку-2". Нічого нового ми не почули і, в принципі, можемо констатувати, що США і Росія ні в чому, що стосується України, не знайшли спільної мови,

– розповів експерт-міжнародник Майдану закордонних справ Богдан Яременко.

Це була перша повноцінна двостороння зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. До цього вони зустрічалися двічі і тільки на полях міжнародних заходів. Місце для перемовин, Гельсінкі, було не випадковим. Хоча російська сторона пропонувала зустрітися у Відні, Білий дім наполіг на столиці Фінляндії, де не раз проводили російсько-американські саміти.

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У 90-х там провели зустрічі Білл Клінтон та Борис Єльцин, а також Джордж Буш-старший і Михайл Горбачов. А у 75-му році – 32 країни, зокрема США і Радянський союз підписали Гельсінські угоди, які закріпили підсумки Другої світової.