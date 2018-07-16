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Перед прес-конференцією Трампа і Путіна з залу зі скандалом вивели чоловіка: відео

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Дональд Трамп і Володимир Путін
Дональд Трамп і Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

16 липня на довгоочікувану перс-конференцію президентів США та РФ Дональд Трампа і Володимира Путіна прийшов чоловік із вимогою заборонити ядерну зброю в світі.

Про це передає "Главком".

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На плакаті писало "Угода про заборону ядерної зброї". Після того як він його розвернув охорона вивела його з зали.

За попередньою інформацією, він назвав себе журналістом американського видання "The Nation".

Також на спільній прес-конференції перед початком американо-російського саміту Путін, зокрема, зауважив, що йому з Трампом настав час докладно обговорити двосторонні взаємини, а також різні "больові точки".

Трамп зі свого боку наголосив, що Росія та Сполучені Штати мають величезну можливість для того, аби налагодити взаємини, однак цей процес може тривати кілька років.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. За її підсумками, глава Кремля розповів, що позиція американського лідера і США залишається незмінною: Крим був незаконно анексований Москвою.

Теги: Новини Росії Новини США Дональд Трамп Володимир Путін Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Ядерна безпека ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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