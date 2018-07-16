Встреча Путна и Трампа в Хельсинки: о чем договорились президенты США и России

16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и хозяином Кремля Владимиром Путиным.

На совместной пресс-конференции перед началом американо-российского саммита Путин, в частности, отметил, что ему с Трампом пора подробно обсудить двусторонние отношения, а также различные "болевые точки".

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Трамп со своей стороны отметил, что Россия и Соединенные Штаты имеют огромную возможность для того, чтобы наладить отношения, однако этот процесс может длиться несколько лет.

Мы будем говорить о наших ядерных потенциалах. Мы – две страны, которые обладают более 90% всех ядерных арсеналов. И это не очень хорошо. И мы должны делать все для того, чтобы улучшить наше положение по этому вопросу. В целом у нас есть огромное количество тем, которые следует обсудить. Очень интересные темы, начиная с таких, как торговля, военные вопросы, а также вопросы, связанные с Китаем,

– констатировал он.

Добавим, что перед встречей как со стороны США, так и со стороны России звучали утверждения о напряженных взаимоотношениях между странами.

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Также американо-российскому саммиту предшествовали многочисленные протесты в столице Финляндии, во время которых поднимался и вопрос Украины.

Вместо запланированных 90 минут президенты общались более 2 часов и после этого вышли на совместную пресс-конференцию.

О конкретных результатах встречи пока неизвестно, однако журналистов и Путин, и Трамп заверили, что обсудили ряд важных вопросов и считают эти переговоры достаточно успешными. Путин говорил в основном о возможных сферах для сотрудничества и отвергал обвинения.

О российско-американских отношениях

Переговоры с президентом США Дональдом Трампом состоялись в откровенной и деловой атмосфере, считаю их достаточно успешными и полезными. Мы рассмотрели текущую ситуацию и перспективы российско-американских отношений, ключевые вопросы международной повестки дня,

– заявил президент России в начале совместной пресс-конференции.

По его словам, всем очевидно, что двусторонние отношения между Россией и США переживают трудный период.

"Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений. Мы считаем необходимым сотрудничать в области военно-политической, а именно продолжение договоренностей о стратегически наступательных вооружениях, опасная ситуация вокруг развития элементов американской ПВО, исполнение договора о ликвидации ракет средней и ближней дальности, и размещение вооружения в космосе", – заявил президент РФ.

Трамп и Путин провели встречу в Хельсинки // Getty images

Об Украине

По словам российского президента, они с Трампом обсудили "украинский кризис", в частности ситуацию на Донбассе.

"Обратили внимание на важность и добросовестную реализацию Минских договоренностей. Соединенные Штаты могли бы решительно настаивать на этом и настраивать украинские власти на эту работу", – заявил Путин.

Об Украине в Хельсинки упоминали также и в контексте транзита газа.

Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит (газа через территорию Украины – ред.). Более того – мы готовы продолжить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитраже,

– сказал российский президент.

О Сирии

Два президента заявили об успешном сотрудничестве в Сирии – как в военной, так и в гуманитарной сферах.

В частности, Путин заявил, что российские и американские военные "наладили связи" и смогли избежать столкновений на земле и в воздухе.

Президент РФ также выразил готовность помочь урегулировать миграционные кризисы, создав условия для возвращения сирийских беженцев в свои дома.

О вмешательстве в выборы в США

Отвечая на вопрос о вмешательстве России в выборы в США в 2016-м, Путин признал, что хотел, чтобы на этих президентских выборах победил Дональд Трамп, хотя, как всегда, заверил, что никакого российского вмешательства в американские выборы не было.

На вопрос американского журналиста, почему США должны ему верить, президент РФ заявил, что верить нельзя никому, а нужно опираться на факты – по мнению Путина, они не подтверждают версию о попытках России вмешаться в американские выборы.

Путин заверил Трампа, что РФ не вмешивалась в выборы в США // Getty images

О Крыме

Позиция президента Трампа по Крыму известна, он ее придерживается, говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения, мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом и уставом ООН. Для нас этот вопрос закрыт,

– заявил Путин.