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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Путин подарил Трампу мяч: тот бросил его Мелании, но не попал

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Путин подарил Трампу футбольный мяч
Путин подарил Трампу футбольный мяч / Getty images

Во время совместной пресс-конференции в Хельсинки президент России Владимир Путин подарил футбольный мяч президенту США Дональду Трампу.

16 июля в столице Финляндии состоялись первые двусторонние переговоры между Путиным и Трампом, во время которых, в частности, рассматривали и вопрос Украины.

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Что касается того, что мяч якобы на нашей стороне в вопросе Сирии... Что касается мяча – передаю его господину президенту (Трампу, – ред.), теперь мяч на его стороне, тем более, что США должны будут провести Чемпионат мира 2026,
– сказал Путин, вручив Трампу футбольный мяч.

Трамп подтвердил, что США действительно в 2026 году будут принимать совместно с Канадой и Мексикой Чемпионат мира по футболу и выразил надежду, что будет выполнена хорошая работа.

Мяч, который ему подарил Путин, американский президент похлопал и пообещал передать своему сыну. Трамп бросил его жене Мелании, которая сидела в первом ряду, однако не попал. Только через несколько секунд круглого подобрали и передали первой леди США.

Смотрите видео, как Путин передает мяч Трампу:

 

Теги: Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости США Дональд Трамп Владимир Путин Меланья Трамп Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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