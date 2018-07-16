Путін подарував Трампу м'яч: той кинув його Меланії, але не влучив
Під час спільної прес-конференції у Гельсінкі президент Росії Володимир Путін подарував футбольний м’яч президенту США Дональду Трампу.
16 липня у столиці Фінляндії відбулись перші двосторонні переговори між Путіним та Трампом, під час яких, зокрема, розглядали й питання України.
Читайте також: Трамп і Путін обговорили ситуацію в Україні: деталі розмови
Що стосується того, що м’яч нібито на нашій стороні у питанні Сирії… Щодо м'яча – передаю його пану президенту (Трампу, – ред.), тепер м’яч на його стороні, тим більше, що США повинні будуть провести Чемпіонат світу 2026 року,
– сказав Путін, вручивши Трампові футбольного м’яча.
Трамп підтвердив, що США дійсно у 2026-му році прийматимуть спільно з Канадою та Мексикою Чемпіонат світу з футболу і висловив сподівання, що буде виконана хороша робота.
М’яча, який йому подарував Путін, американський президент поплескав і пообіцяв передати своєму синові. Трамп кинув його дружині Меланії, яка сиділа у першому ряду, проте не влучив. Лише через кілька секунд круглого підібрали і передали першій леді США.
Дивіться відео, як Путін передає м’яча Трампу: