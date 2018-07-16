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00:38, 14 липня
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Путін подарував Трампу м'яч: той кинув його Меланії, але не влучив

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Путін подарував Трампу футбольний м'яч
Путін подарував Трампу футбольний м'яч / Getty images

Під час спільної прес-конференції у Гельсінкі президент Росії Володимир Путін подарував футбольний м’яч президенту США Дональду Трампу.

16 липня у столиці Фінляндії відбулись перші двосторонні переговори між Путіним та Трампом, під час яких, зокрема, розглядали й питання України.

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Що стосується того, що м’яч нібито на нашій стороні у питанні Сирії… Щодо м'яча – передаю його пану президенту (Трампу, – ред.), тепер м’яч на його стороні, тим більше, що США повинні будуть провести Чемпіонат світу 2026 року,
– сказав Путін, вручивши Трампові футбольного м’яча.

Трамп підтвердив, що США дійсно у 2026-му році прийматимуть спільно з Канадою та Мексикою Чемпіонат світу з футболу і висловив сподівання, що буде виконана хороша робота.

М’яча, який йому подарував Путін, американський президент поплескав і пообіцяв передати своєму синові. Трамп кинув його дружині Меланії, яка сиділа у першому ряду, проте не влучив. Лише через кілька секунд круглого підібрали і передали першій леді США.

Дивіться відео, як Путін передає м’яча Трампу:

 

Теги: Новини США Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018 Володимир Путін Дональд Трамп Курйозні новини Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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