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Ни один президент США так себя не унижал, – Маккейн о встрече Трампа с Путиным

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Джон Маккейн
Джон Маккейн / Facebook

Сенатор от Республиканской партии, председатель комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джон Маккейн резко раскритиковал встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки.

Маккейн, не подбирая слов, назвал совместную пресс-конференцию двух президентов позором и унижением для главы Белого дома.

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Соответствующее заявление в понедельник распространила пресс-служба политика.

Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента. Ущерб, нанесенный наивностью президента, эгоизмом, ошибочной эквивалентностью и симпатией к автократам, трудно подсчитать. Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой,
– говорится в заявлении Маккейна.

По мнению сенатора-республиканца, Дональд Трамп на посту президента США не просто не способен, но и не имеет желание противостоять лидеру Кремля.

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"Казалось, что Трамп и Путин говорили по одному и тому же сценарию, что президент США сделал сознательный выбор, чтобы защитить тирана от справедливых вопросов свободной прессы и предоставить Путину неоспоримую платформу для продвижения пропаганды и лжи по миру", – отметил Джон Маккейн.

По словам сенатора, пресс-конференция была "жалким разгромом".

Ни один из предыдущих президентов никогда не унижал себя так перед тираном. Президент Трамп не только не смог говорить правду о противнике, но выступая за Америку перед миром, наш президент не смог защитить все, что делает нас такими, какими мы есть,
– подытожил Маккейн встречу Трампа и Путина.

16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась первая двусторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом и хозяином Кремля Владимиром Путиным. На переговорах говорили и про Украину, Путин упомянул также о незаконной аннексии Россией Крыма.

Теги: Новости Украины Джон Маккейн Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Дональд Трамп Владимир Путин Новости США Новости политики
Источник: 24 Канал
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