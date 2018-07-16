Порошенко отреагировал на встречу Трампа с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Украина была и остается приоритетной, как для НАТО, так и для США.

Об этом он заявил, комментируя встречу президентов России и США в Хельсинки 16 июля.

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Основываясь на моей встрече с Трампом, которая прошла накануне на саммите Украина – НАТО, основываясь на документах саммита НАТО, где стоит в том числе и подпись американского президента Дональда Трампа, Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США. А то, что об этом говорил Путин, то для меня совершенно очевидно, что если он так много говорил, то и ему оно чешется,

– отметил Порошенко вечером в понедельник в эфире одного из украинских телеканалов.

Базуючись на підсумкових документах саміту НАТО, де стоїть у тому числі і підпис Президента США Дональда Трампа, Україна була і залишається серед перших пріоритетів як НАТО, так і США — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 липня 2018 р.

16 июля в столице Финляндии Хельсинки прошла первая двусторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом и хозяином Кремля Владимиром Путиным. На переговорах говорили и об Украине и незаконной аннексии Россией Крыма.