Порошенко відреагував на зустріч Трампа з Путіним

Президент України Петро Порошенко переконаний, що Україна була залишається пріоритетною, як для НАТО, так і для США.

Про це він заявив, коментуючи зустріч президентів Росії та США у Гельсінкі 16 липня.

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Базуючись на моїй зустрічі з Трампом, яка пройшла напередодні на саміті Україна – НАТО, базуючись на документах саміту НАТО, де стоїть в тому числі і підпис американського президента Дональда Трампа, Україна була і залишається серед перших пріоритетів як НАТО, так і США. А те, що про це говорив Путін, те для мене абсолютно очевидно, що якщо він так багато говорив, то і йому воно свербить,

– зауважив Порошенко ввечері у понеділок в ефірі одного з українських телеканалів.

Базуючись на підсумкових документах саміту НАТО, де стоїть у тому числі і підпис Президента США Дональда Трампа, Україна була і залишається серед перших пріоритетів як НАТО, так і США — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 липня 2018 р.

16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулась перша двостороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом та господарем Кремля Володимиром Путіним. На переговорах говорили й про Україну і незаконну анексію Росією Криму.