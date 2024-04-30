Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что сейчас противник имеет возможность выбирать направление наступательных действий.

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Российские войска ведут наступательные операции у Керамика, чтобы продвинуться в сторону Архангельского, но также пытаются продвигаться на запад от района Очеретино в направлении Сокола и на юго-запад в направлении Новопроковское-Новоселовка Первая.

Так, по оценкам ISW, стабилизация российских позиций к северо-западу от Авдеевки открывает российскому командованию два варианта:

либо продолжать продвигаться на запад к заявленной оперативной цели в Покровск;

либо попытаться продвинуться на север, чтобы провести возможные дополнительные наступательные операции у Часового Яра.

По данным аналитиков, по состоянию на 29 апреля российские оккупанты получили незначительные тактические преимущества к северо-западу и юго-западу от Авдеевки, и за последние сутки не достигли значительных успехов на Авдеевском направлении.

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