Российское командование может принять решение наступать на запад к городу Покровск. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.

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Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже называл Покровск оперативной целью оккупантов после Авдеевки. Также оккупанты могут продолжить продвижение на север для дополнительных штурмов Часового Яра.

Альтернативные варианты

Однако аналитики предлагают и альтернативные сценарии развития событий. Россияне уже длительное время пытаются оккупировать четыре крупных города в Донецкой области – Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.

Российские войска могут принять решение о наступлении к северу от своего тактического прорыва в районе Очеретино по трассе Н-20 (Донецк – Константиновка), чтобы оказать давление на украинские силы, обороняющиеся в районе Торецка, и, возможно, на оперативный тыл украинской обороны к западу от Часовго Яра,

– говорится в отчете.

В то же время Часов Яр имеет для оккупантов только оперативное значение, ведь город предоставит плацдарм для дальнейших наступательных операций.

Подъем по трассе H-20 будет серьезным и не быстрым. Однако российское командование может принять решение продолжить наступление на запад в сторону Покровска, поскольку там может быть больше возможностей для тактического достижения, чем на севере, а также из-за озабоченности России достижением западных границ Донецкой области,

– добавляют в ISW.

По словам аналитиков, тактическое продвижение вражеских войск сегодня составляет около 20 км на юго-запад от Торецка, около 18 км на юг от следующего крупного населенного пункта Александро-Калиново и до 28 км на юг от Константиновки.

Ситуация на фронте: кратко