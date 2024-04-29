Російське командування може прийняти рішення наступати на захід до міста Покровськ. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

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Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вже називав Покровськ оперативною цiллю окупантів після Авдіївки. Також окупанти можуть продовжити просування на північ для додаткових штурмів Часового Яру.

Альтернативні варіанти

Однак аналітики пропонують й альтернативні сценарії розвитку подій. Росіяни вже тривалий час намагаються окупувати чотири великих міста на Донеччині – Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку.

Російські війська можуть ухвалити рішення про наступ на північ від свого тактичного прориву в районі Очеретине трасою Н-20 (Донецьк – Костянтинівка), щоб чинити тиск на українські сили, що обороняються в районі Торецька, та, можливо, на оперативний тил української оборони на захід від Часовго Яру,

– йдеться у звіті.

Водночас Часів Яр має для окупантів лише оперативне значення, адже місто надасть плацдарм для подальших наступальних операцій.

Підйом трасою H-20 буде серйозним і не швидким. Однак російське командування може ухвалити рішення продовжити наступ на захід у бік Покровська, оскільки там може бути більше можливостей для тактичного досягнення, ніж на півночі, а також через заклопотаність Росії досягненням західних кордонів Донецької області,

– додають в ISW.

За словами аналітиків, тактичне просування ворожих військ сьогодні становить близько 20 км на південний захід від Торецька, близько 18 км на південь від наступного великого населеного пункту Олександро-Калинове і до 28 км на південь від Костянтинівки.

Ситуація на фронті: коротко