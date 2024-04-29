Станом на понеділок, 29 квітня, втрати Росії становлять загалом 467 470 солдатів. Лише за минулу добу ворог втратив 1 320 бійців, на чому наголосили в Генштабі.

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Скільки росіяни втратили техніки

танки – 7 285 (+6) од,

бойові броньовані машини – 14 007 (+16) од,

артилерійські системи – 11 985 (+37) од,

РСЗВ – 1 051 (+1) од,

засоби ППО – 778 (+2) од,

літаки – 348 од,

гелікоптери – 325 од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 528 (+21) од,

крилаті ракети – 2 124 од,

кораблі та катери – 26 од,

підводні човни – 1 од,

автомобільна техніка та автоцистерни – 16 109 (+44) од,

спеціальна техніка – 1 974 (+3) од.



Втрати Росії станом на 29 квітня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Більше про ситуацію на фронті

У свіжому звіті Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на російсько-українському фронті. Аналітики наголосили, що, попри недостатнє забезпечення та чисельну перевагу противника, українські війська запобігли значним просуванням російських окупантів. Наводимо далі інші тези з повідомлення експертів.