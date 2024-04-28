Розвідники розповіли, що подібні ситуації в росіян трапились з різницею у два дні. До речі, 27 квітня наші розвідники повідомили, що знищили російську радіолокаційну станцію "Подльот", тож росіяни менше битимуть з С-300.

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Що кажуть в ГУР про російські теплотяги, які вже не допоможуть ворогам

В Головному управлінні розвідки повідомили, що в Росії згоріли два теплотяги. Зокрема:

28 квітня 2024 року в Оренбурзі невідомі дотла спалили магістральний теплотяг марки "2ТЕ10М";

26 квітня 2024 року у місті Владикавказ пожежа знищила теплотяг "ЧМЕ-3".

Ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики держави-агресора,

– пояснили розвідники.

Як згорів один з російських теплотягів: дивіться відео

Коротко про втрати росіян