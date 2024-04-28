Розвідники розповіли, що подібні ситуації в росіян трапились з різницею у два дні. До речі, 27 квітня наші розвідники повідомили, що знищили російську радіолокаційну станцію "Подльот", тож росіяни менше битимуть з С-300.
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Що кажуть в ГУР про російські теплотяги, які вже не допоможуть ворогам
В Головному управлінні розвідки повідомили, що в Росії згоріли два теплотяги. Зокрема:
- 28 квітня 2024 року в Оренбурзі невідомі дотла спалили магістральний теплотяг марки "2ТЕ10М";
- 26 квітня 2024 року у місті Владикавказ пожежа знищила теплотяг "ЧМЕ-3".
Ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики держави-агресора,
– пояснили розвідники.
Як згорів один з російських теплотягів: дивіться відео
Коротко про втрати росіян
- В ГУР розповіли, що наші воєнні розвідники помітили та атакували апаратну зв'язку та новітню радіолокаційну станцію ворога "Рєпєйнік". До речі, переносну РЛС "Рєпєйнік" вороги почали постачати у війська лише у 2022 році. Її вартість орієнтовно 10 мільйонів рублів або 100 тисяч доларів.
- Тривожно окупантами було вночі проти 28 квітня у Брянській, Курській, Бєлгородській та Калузькій областях. Зокрема, там лунала "бавовна" через атаку дронами.
- РосЗМІ навіть визнали, що через падіння двох безпілотників вибухнула цистерна з бензином об'ємом майже 700 кубічних метрів.
- До речі, українська розвідка пояснювала, що значна частина "бавовни" в Росії – це результат дій російських громадян, які готові боротись з внутрішньою окупацією, тобто кривавим режимом Путіна. Детальніше читайте тут.