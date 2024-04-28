26 квітня наша розвідка виявила та завдала удару по апаратній зв’язку і новітній радіолокаційній станції ворога із красномовною назвою "Рєпєйнік".

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Мінус ще одна "РЛС"

Цю переносну РЛС росіяни почали постачати у війська лише у 2022 році. Її вартість становить близько 10 мільйонів рублів або 100 тисяч доларів.

Станція слугувала окупантам для виявлення малих повітряних цілей, зокрема дронів, на відстані до 15 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів.

Відомо, що ворожу зброю було знищено дроном. ГУР показало відео ліквідації "Рєпєйніка".

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Розвідники лускають ворожі РЛС як горішки

Слід зазначити, що "Рєпєйнік" був не єдиною РЛС, яку того дня уразили захисники. Так, гурівці спільно з військовими 15 ОБрАР "Чорний ліс" виявили та вдарили по російській РЛС 48Я6 К-1 "Подльот". Удар прийшовся по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс.

Зазначається, що цю систему противник використовував задля виявлення та передачі координат цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400. Вартість "Подльота" складає понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів.

Раніше дрони СБУ знищили радіолокаційну станцію дальнього діапазону в Брянській області Росії "Небо-У".

Участь в ураженні комплексу брали сім дронів. Ціна "Небо-У" сягає 100 мільйонів доларів. Ця станція була здатна контролювати небо на відстані 700 кілометрів углиб території України. Однак, це було до того, як її перетворили на "друшляк".

17 квітня українські безпілотники долетіли аж до Мордовії. У ході спецоперації ГУР було уражено загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер".

Ця РЛС має дальність виявлення цілей близько 3000 кілометрів та висоту виявлення понад 100 кілометрів.