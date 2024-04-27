У ГУР зазначили, що радіолокаційна станція "Подльот" порівняно нова російська розробка – на озброєння ворожої армії її почали постачати у 2015 році.

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Як Росія за раз втратила 5 мільйонів доларів

Повідомляється, що група ГУР МО України "Гуси-9" спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс" виявили та вдарили по російську РЛС 48Я6 К-1 "Подльот".

Успішного вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс,

– мовиться в повідомленні.

Цю систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400. Вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів.

Втрати ворога на фронті