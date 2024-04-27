У ГУР зазначили, що радіолокаційна станція "Подльот" порівняно нова російська розробка – на озброєння ворожої армії її почали постачати у 2015 році.
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Як Росія за раз втратила 5 мільйонів доларів
Повідомляється, що група ГУР МО України "Гуси-9" спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс" виявили та вдарили по російську РЛС 48Я6 К-1 "Подльот".
Успішного вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс,
– мовиться в повідомленні.
Цю систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400. Вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів.
Втрати ворога на фронті
- За минулу добу ЗСУ ліквідували 1 124 окупантів. Втрати ворога у живій силі від початку повномасштабного вторгнення зросли 465 054 солдатів вбитими й пораненими.
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу росіян.
- Тим часом підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, 1 РЛС, 1 склад боєприпасів, 3 засоби ППО, 1 станцію РЕБ, 1 склад матеріально-технічних засобів ворога.
- Також нагадаємо, що ГУР МО спалило російський гелікоптер Ка-32, який перебував на московському міжнародному аеродромі Остафьєво.