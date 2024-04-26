Ворожий гелікоптер Ка-32 спалили на аеродромі у Москві, просто під носом ворога.

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У ГУР уточнили, що аеродром належить міністерства оборони Росії та експлуатується спільно з підприємством "ґазпромавіа", що входить до структури ВАТ "ґазпром".

"Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема – для підтримки операцій російської окупаційної армії", – повідомили розвідники.