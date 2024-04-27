З 24 лютого 2022 року окупанти втратили 465 054 солдатів. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх точно під час інтенсивних боїв важко.

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Скільки техніки втратив ворог на війні в Україні

танків – 7268 (+6);

бойових броньованих машин – 13 971 (+14);

артилерійських систем – 11905 (+38);

РСЗВ – 1049 (+0);

засоби ППО – 775 (+3);

літаків – 348 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9485 (+24);

крилатих ракет – 2124 (+5);

кораблів /катерів – 26 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 16019 (+35);

спеціальної техніки – 1968 (+6).



Втрати ворога 27 квітня 2024 року

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