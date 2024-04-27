З 24 лютого 2022 року окупанти втратили 465 054 солдатів. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх точно під час інтенсивних боїв важко.

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Скільки техніки втратив ворог на війні в Україні

  • танків – 7268 (+6);
  • бойових броньованих машин – 13 971 (+14);
  • артилерійських систем – 11905 (+38);
  • РСЗВ – 1049 (+0);
  • засоби ППО – 775 (+3);
  • літаків – 348 (+0);
  • гелікоптерів – 325 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9485 (+24);
  • крилатих ракет – 2124 (+5);
  • кораблів /катерів – 26 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16019 (+35);
  • спеціальної техніки – 1968 (+6).

Втрати ворога
Втрати ворога 27 квітня 2024 року

ГУР спалило гелікоптер на аеродромі в Москві

  • Джерела 24 Каналу повідомили, що українські розвідники спалили російський гелікоптер на аеродромі в Москві.
  • Мовиться про російський багатоцільовий гвинтокрил Ка-32, що розміщений на московському міжнародному аеродромі "Остаф'єво", який належить міністерству оборони Росії.
  • Ка-32 забезпечував логістичні потреби ворога та його операції з евакуації. Знищити гелікоптер вдалось у ніч проти 26 квітня. Детальніше про це читайте тут.