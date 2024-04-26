Про це 24 Каналу розказав полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що Ка-32 – транспортний гелікоптер. Це ще радянська розробка, яку перейняли росіяни. До слова, операцію провели у ніч проти 26 квітня.

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"Міністерство оборони Росії використовує її для різних, в основному, логістичних задач. Зокрема, для забезпечення безпеки чи контролю за газовою логістикою", – сказав Світан.

Полковник запасу ЗСУ додав, що будь-яка ціль на землі, якщо там немає цивільних, це військова ціль. А механізм її знищення – доволі простий.

Кожна така машина, якщо вона у робочому стані, розташована на парковці. До того ж вона заправлена авіаційним керосином чи іншим паливом. Фактично її можна легко підпалити навіть запальничкою. Саме так можна знищити велику частину російського авіаційного парку. Знищувати літальні апарати можна і методом неконтактної дії.

Звісно, це завдання наших спецслужб. В основному – це Головне управління розвідки, це Служба зовнішньої розвідки, це контррозвідка Служби безпеки, Сили спецоперацій, партизанські рухи в Росії,

– додав військовий експерт.

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