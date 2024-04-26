Про це 24 Каналу розказав полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що Ка-32 – транспортний гелікоптер. Це ще радянська розробка, яку перейняли росіяни. До слова, операцію провели у ніч проти 26 квітня.
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"Міністерство оборони Росії використовує її для різних, в основному, логістичних задач. Зокрема, для забезпечення безпеки чи контролю за газовою логістикою", – сказав Світан.
Полковник запасу ЗСУ додав, що будь-яка ціль на землі, якщо там немає цивільних, це військова ціль. А механізм її знищення – доволі простий.
Кожна така машина, якщо вона у робочому стані, розташована на парковці. До того ж вона заправлена авіаційним керосином чи іншим паливом. Фактично її можна легко підпалити навіть запальничкою. Саме так можна знищити велику частину російського авіаційного парку. Знищувати літальні апарати можна і методом неконтактної дії.
Звісно, це завдання наших спецслужб. В основному – це Головне управління розвідки, це Служба зовнішньої розвідки, це контррозвідка Служби безпеки, Сили спецоперацій, партизанські рухи в Росії,
– додав військовий експерт.
ГУР МО спалили російський вертоліт
- Російський гелікоптер спалили на аеродромі "Остаф'єво" у Москві. Це 24 Каналу підтвердило джерело у спецслужбах.
- Борт ворог використовував для логістики та евакуації. Зокрема, для підтримки операцій російської армії.
- У ГУР МО зазначили, що це летовище належить міноборони Росії. Його експлуатують разом з підприємством, що входить до структури "Газпрому".
- Українські розвідники оприлюднили відео, на якому видно, як горить російський вертоліт.
- Зауважимо, що за даними Генштабу, окупанти від початку повномасштабного вторгнення втратили, зокрема, 325 гелікоптерів та 348 літаків.