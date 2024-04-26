Наразі під ударом перебувають сервери та сайти партії, а також домени ER.RU та edinros. Про це повідомляють джерела 24 Каналу в Головному управлінні розвідки.

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Атака на сервери

В "Єдиній Росії" очікувано почали заявляти, що "робота критично важливої цифрової інфраструктури підтримується". Водночас, за даними ГУР, частина ресурсів в цей час не працює.

Самі росіяни вранці в п’ятницю, 26 квітня, повідомили про масштабну DDoS-атаку на всі свої електронні сервіси. "Єдина Росія" пов'язала атаку з проведенням акції "Диктант перемоги", що була запланована на цей день.

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