Наразі під ударом перебувають сервери та сайти партії, а також домени ER.RU та edinros. Про це повідомляють джерела 24 Каналу в Головному управлінні розвідки.
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Атака на сервери
В "Єдиній Росії" очікувано почали заявляти, що "робота критично важливої цифрової інфраструктури підтримується". Водночас, за даними ГУР, частина ресурсів в цей час не працює.
Самі росіяни вранці в п’ятницю, 26 квітня, повідомили про масштабну DDoS-атаку на всі свої електронні сервіси. "Єдина Росія" пов'язала атаку з проведенням акції "Диктант перемоги", що була запланована на цей день.
ГУР спалило гелікоптер на аеродромі в Москві
- Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) спалило російський багатоцільовий гвинтокрил Ка-32. Він знаходився на московському міжнародному аеродромі Остафьєво, який належить міністерству оборони країни-агресора.
- Ка-32 виконував функції авіапідтримки армії загарбника. Він забезпечував логістичні потреби ворога та його операції з евакуації.
- У ГУР також показали відео операції. У ролику спершу видно декілька гелікоптерів, а потім можна побачити, як на одному з них розгоряється полум'я. Згодом в небо над Москвою здійнявся стовп чорного диму.