Від початку повномасштабного вторгнення ворог вже втратив понад 460 тисяч особового складу. Окрім того, окупанти також втрачають щодня сотні одиниць різної техніки.

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Які втрати ворога за добу

Від 24 лютого 2022 року російська армія вже втратила:

особового складу – близько 463 930 (+950) осіб,

танків – 7 262 (+7),

бойових броньованих машин – 13 957 (+15),

артилерійських систем – 11 867 (+31),

РСЗВ – 1 049 (+0),

засоби ППО – 772 (+0),

літаків – 348 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 461 (+12),

крилаті ракети – 2 119 (+1),

кораблі /катери – 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 984 (+35),

спеціальна техніка – 1962 (+16).



Втрати ворога станом на 26 квітня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби Сили оборони завдали ударів по 3 пунктах управління, 9 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

ССО знищили ЗРК "Бук-М1"

Операторам 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків вдалося виявити зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" противника, який готувався до пуску ракет.

Оператори відразу передали координати ворожої цілі ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони. "Бук-М1" не встиг випустити жодної ракети – його було оперативно знищено. Епічні кадри його знищення потрапили на відео.

Знищення "Бук-М1": дивіться відео