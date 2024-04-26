Від початку повномасштабного вторгнення ворог вже втратив понад 460 тисяч особового складу. Окрім того, окупанти також втрачають щодня сотні одиниць різної техніки.
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Які втрати ворога за добу
Від 24 лютого 2022 року російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 463 930 (+950) осіб,
- танків – 7 262 (+7),
- бойових броньованих машин – 13 957 (+15),
- артилерійських систем – 11 867 (+31),
- РСЗВ – 1 049 (+0),
- засоби ППО – 772 (+0),
- літаків – 348 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 461 (+12),
- крилаті ракети – 2 119 (+1),
- кораблі /катери – 26 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15 984 (+35),
- спеціальна техніка – 1962 (+16).
Втрати ворога станом на 26 квітня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Протягом минулої доби Сили оборони завдали ударів по 3 пунктах управління, 9 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.
ССО знищили ЗРК "Бук-М1"
Операторам 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків вдалося виявити зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" противника, який готувався до пуску ракет.
Оператори відразу передали координати ворожої цілі ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони. "Бук-М1" не встиг випустити жодної ракети – його було оперативно знищено. Епічні кадри його знищення потрапили на відео.
Знищення "Бук-М1": дивіться відео