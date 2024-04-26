Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что Ка-32 – транспортный вертолет. Это еще советская разработка, которую переняли россияне. К слову, операцию провели в ночь на 26 апреля.

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"Министерство обороны России использует ее для различных, в основном, логистических задач. В частности, для обеспечения безопасности или контроля за газовой логистикой", – сказал Свитан.

Полковник запаса ВСУ добавил, что любая цель на земле, если там нет гражданских, это военная цель. А механизм ее уничтожения – довольно прост.

Каждая такая машина, если она в рабочем состоянии, находится на стоянке. К тому же она заправлена авиационным керосином или другим топливом. Фактически ее можно легко поджечь даже зажигалкой. Именно так можно уничтожить большую часть российского авиационного парка. Уничтожать летательные аппараты можно и методом неконтактного действия.

Конечно, это задача наших спецслужб. В основном – это Главное управление разведки, это Служба внешней разведки, это контрразведка Службы безопасности, Силы спецопераций, партизанские движения в России,

– добавил военный эксперт.

ГУР МО сожгли российский вертолет