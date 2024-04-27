С 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли 465 054 солдатов. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать их точно во время интенсивных боев трудно.

Смотрите также Спецслужбы уничтожили вертолет Ка-32: какие возможности потерял враг

Сколько техники потерял враг на войне в Украине

танков – 7268 (+6);

боевых бронированных машин – 13 971 (+14);

артиллерийских систем – 11905 (+38);

РСЗВ – 1049 (+0);

средств ПВО – 775 (+3);

самолетов – 348 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9485 (+24);

крылатых ракет – 2124 (+5);

кораблей /катеров – 26 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 16019 (+35);

специальной техники – 1968 (+6).



Потери врага 27 апреля 2024 года

ГУР сожгло вертолет на аэродроме в Москве