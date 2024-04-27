С 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли 465 054 солдатов. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать их точно во время интенсивных боев трудно.
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Сколько техники потерял враг на войне в Украине
- танков – 7268 (+6);
- боевых бронированных машин – 13 971 (+14);
- артиллерийских систем – 11905 (+38);
- РСЗВ – 1049 (+0);
- средств ПВО – 775 (+3);
- самолетов – 348 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9485 (+24);
- крылатых ракет – 2124 (+5);
- кораблей /катеров – 26 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 16019 (+35);
- специальной техники – 1968 (+6).
Потери врага 27 апреля 2024 года
ГУР сожгло вертолет на аэродроме в Москве
- Источники 24 Канала сообщили, что украинские разведчики сожгли российский вертолет на аэродроме в Москве.
- Говорится о российском многоцелевом вертолете Ка-32, который размещен на московском международном аэродроме "Остафьево", который принадлежит министерству обороны России.
- Ка-32 обеспечивал логистические потребности врага и его операции по эвакуации. Уничтожить вертолет удалось в ночь на 26 апреля. Подробнее об этом читайте здесь.