В ГУР отметили, что радиолокационная станция "Подлет" сравнительно новая российская разработка – на вооружение вражеской армии ее начали поставлять в 2015 году.
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Как Россия за раз потеряла 5 миллионов долларов
Сообщается, что группа ГУР МО Украины "Гуси-9" совместно с военнослужащими 15 ОБрАР "Черный лес" обнаружили и ударили по российской РЛС 48Я6 К-1 "Подлет".
Успешного огневого поражения нанесли по антенно-фидерной установке и дизельной станции, питавшей комплекс,
– говорится в сообщении.
Эту систему враг использовал для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400. Стоимость такой РЛС составляет более 700 миллионов рублей или более 5 миллионов долларов.
Потери врага на фронте
- За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 124 оккупантов. Потери врага в живой силе с начала полномасштабного вторжения выросли 465 054 солдат убитыми и ранеными.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава россиян.
- Между тем подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, 1 РЛС, 1 склад боеприпасов, 3 средства ПВО, 1 станцию РЭБ, 1 склад материально-технических средств врага.
- Также напомним, что ГУР МО сожгло российский вертолет Ка-32, который находился на московском международном аэродроме Остафьево.