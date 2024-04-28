Як заявляють у Москві, в ніч на 28 квітня Україна здійснила "спроби атак" на об'єкти в різних регіонах Росії. Зокрема, чули вибухи в Брянській, Курській, Бєлгородській та Калузькій областях, – інформує 24 Канал.

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Неспокійна ніч в Росії

Під час обстрілу, що зафіксували близько 03:40 біля нафтобази в місті Людиново, впали три безпілотники. Окупанти поспішили запевнити, що ніхто не постраждав, а також не нібито зафіксовано серйозних руйнувань. На місці події розпочали перевірки.

Чергові засоби ППО знищили та перехопили 17 українських БПЛА з яких: дев'ять – над територією Брянської області, три – над територією Курської області, два – над територією Білгородської області та три – над територією Калузької області,

– йдеться у повідомленні Кремля.

Загалом Росія продовжує використовувати риторику про "терористичні атаки з боку України", насправді пожинаючи плоди війну, яку вона розв'язала проти нашої держави.

Зверніть увагу! Українські військові дії, спрямовані проти військової інфраструктури агресора, є частиною стратегії стримування російських дій на своїй території. Щойно Кремль виведе свої війська з України, закінчаться проблеми, які ледь не щоночі спіткають загарбників.

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