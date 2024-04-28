О 23:51 жителів Криму попередили про ракетну небезпеку. Згодом в місцевих телеграм каналах з'явилася інформація, що це буцімто була робота російської "пе-ве-о".

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Вибухи у Джанкої

У ніч з 27 на 28 квітня о 23:56 з'явилася інформація про те, що в Джанкої нібито відпрацювало "пе-ве-о".

Вже о 00:32 в місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про вибухи в районі Чорноморського. Також повідомляють про вибухи в районі Євпаторії.