Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, додавши, що на півострів дедалі частіше летять ракети, з'являється інформація про нові удари. Це викликає серйозне занепокоєння серед окупаційної влади.

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Росіяни посилюють репресії

Окупаційна влада з усіх сил намагається приховати від населення інформацію про вибухи чи удари по Криму. Але зрозуміло, що люди рано чи пізно дізнаються про те, що сталося.

Якщо згадати про вибухи в Джанкою, то місцеві мешканці згадували, що вони були дуже потужні, від вибухів трусилися будинки. Звук був не тільки від самої ракети, але й від озброєння, яке там зберігали. Згодом ми дійсно отримали інформацію, що там були С-400, С-300,

– розповів Ескендер Барієв.

Щодо переслідувань, то окупанти дійсно проводять системну роботу. У школах намагаються перевіряти вчителів, їхні телефони, дізнаються, хто має зв'язки з Україною. Російські спецслужби проводять співбесіди, розмови.

"Навіть вчителі у процесі виховної роботи намагаються дізнатися у дітей, чи є в них родичі в Україні та чи контактують вони з ними", – зауважив Барієв.

Людей арештовують та викрадають

Якщо ми проаналізуємо інформацію за перший квартал 2024 року, то тут чітко бачимо тенденцію посилення репресій, обшуків. Особливо це стосується членів Меджлісу. Їх затримують, інколи людей просто вивозять вночі, викрадають. Лише розголос допомагає їх звільнити.

Також є інші випадки, коли про арешт людини не повідомляють навіть рідним. Через деякий час її починають шукати, але силові структури не розголошують, де саме затриманий.

"Я хочу звернутися до земляків, тому що вони дивляться українські канали. Навіть якщо ви не хочете, щоб ми вголос говорили про все це, то надавайте нам інформацію і ми будемо реагувати по-іншому, зв'язуватися з міжнародними організаціями та структурами", – наголосив член Меджлісу кримськотатарського народу.

Як реагують росіяни

Коли у Криму чують вибухи, то окупанти намагаються спростовувати цю інформацію. Вони хочуть продемонструвати "героїзм", героїзувати так званих "учасників сво", більше інформувати про те, які успіхи має російська армія.

В ідеологічному плані дедалі більше говорять про роботу ППО, навчання, які відбуваються на території Криму, кажуть, що Росія нібито скоро переможе та "звільнить" Україну. Таку роботу проводять системно,

– розповів Ескендер Барієв.

На телебаченні погрожують людям, які знімають ППО, публікують інформацію про вибухи. Проти них порушують кримінальні справи та затримують. У такий спосіб хочуть залякати та змусити до співпраці.

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