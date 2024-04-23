Корабель "Коммуна" – серйозна втрата для ворога. Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук пояснив 24 Каналу, що це судно було унікальним.
Читайте також Чи зазнав пошкоджень корабель "Комунна" внаслідок удару: що показали супутникові знімки
Виконував серйозні завдання
Дмитро Плетенчук зазначив, що корабель "Коммуна" виконував досить серйозні завдання. Це суднозабезпечення. Він міг обслуговувати підводні човни, працював на місці знищення крейсера "Москва", піднімаючи з глибини важливі елементи його технічного устаткування.
Це досить серйозна втрата. Попри те, що у складі Чорноморського флоту Росії досі достатньо саме допоміжного флоту. Тобто різноманітних суден забезпечення, плавучих кранів, плавучих майстерень. Вони так само можуть виконувати деякі функції. Але деякі завдання міг виконувати лише цей корабель,
– підкреслив речник.
Ураження російського корабля "Коммуна": головне
- Зранку 21 квітня в одній з бухт окупованого Севастополя пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про буцімто "відбиття атаки протикорабельної ракети". Проте через "падіння уламків" сталося "невелике загоряння" корабля.
- Згодом у ВМС та Міноборони України підтвердили, що українські захисники 21 квітня уразили російське рятівне судно "Коммуна" в порту тимчасово окупованого Севастополя. Відомо, що "Коммуна" є найстарішим кораблем на озброєнні російського Чорноморського флоту, це єдине рятівне судно такого класу на Чорному морі. Його призначення – глибоководні роботи, підйом підводних човнів і затонулих вантажів.
- Капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко розповів, що раніше корабель "Коммуна" базувався у порту Новоросійська. Проте зі збільшенням кількості кораблів там, "Коммуну" передислокували у Севастополь. У момент удару судно стояло кормою на 14-му причалі поруч з великою кількістю бойових ракетних кораблів.