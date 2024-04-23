Корабль “Коммуна” – серьезная потеря для врага. Спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук объяснил 24 каналу, что это судно было уникальным.
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Выполнял серьезные задачи
Дмитрий Плетенчук отметил, что корабль "Коммуна" выполнял достаточно серьезные задачи. Это суднообеспечение. Он мог обслуживать подводные лодки, работал на месте уничтожения крейсера "Москва", поднимая с глубины важные элементы его технического оборудования.
Это достаточно серьезная потеря. Несмотря на то, что в составе Черноморского флота России до сих пор достаточно именно вспомогательного флота. То есть различных суден обеспечения, плавучих кранов, плавучих мастерских. Они так же могут выполнять некоторые функции. Но некоторые задачи мог выполнять только этот корабль,
– подчеркнул спикер.
Поражение российского корабля "Коммуна": главное
- Утром 21 апреля в одной из бухт оккупированного Севастополя прогремели взрывы. Оккупационные власти заявили о якобы "отражении атаки противокорабельной ракеты". Однако из-за "падения обломков" произошло "небольшое возгорание" корабля.
- Впоследствии в ВМС и Минобороны Украины подтвердили, что украинские защитники 21 апреля поразили российское спасательное судно "Коммуна" в порту временно оккупированного Севастополя. Известно, что "Коммуна" является самым старым кораблем на вооружении российского Черноморского флота, это единственное спасательное судно такого класса на Черном море. Его назначение – глубоководные работы, подъем подводных лодок и затонувших грузов.
- Капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал, что ранее корабль "Коммуна" базировался в порту Новороссийска. Однако с увеличением количества кораблей там, "Коммуну" передислоцировали в Севастополь. В момент удара судно стояло кормой на 14-м причале рядом с большим количеством боевых ракетных кораблей.