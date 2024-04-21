Соответствующий вывод они сделали проанализировав видео, которое появилось в сети сразу после атаки. На нем видно дым, а закадровый голос утверждает, что ракета попала "в пароход". Все, что известно о потенциальном трофее ВСУ, – рассказывает 24 Канал.

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Атакована "Коммуна"

Утром в Севастополе прогремели взрывы. После этого гауляйтер Развожаев сообщил, что ПВО сбило противокорабельную ракету, обломки которой вызвали возгорание одного из кораблей, стоявшего в бухте.

OSINT-разведка проанализировала видео пожара, которое появилось в сети. Вероятно, во время атаки был поврежден спасательный военный корабль "Коммуна".

Во время атаки на Севастополь могли повредить "Коммуну" / Special Kherson Cat

Известно, что судно "Коммуна" предназначено для поиска и спасения подводных лодок, а также выполняет роль носителя подводных аппаратов. Это единственное судно в Черном море, которое выполняет подобные функции. Кроме того, это старейший корабль российского флота, и вполне вероятно, что старейший в мире, который до сих пор выполняет задачи. Россияне спустили судно на воду еще до Первой мировой войны – в 1913 году. В 1915-м "Коммуна" официально стала частью Балтийского флота.

Как выглядит корабль "Коммуна" / фото из сети

До 1922 года корабль назывался "Волхов", однако в день создания СССР его переименовали в "Коммуну". В Черное море судно попало только в 1967 году, войдя в бухту Севастополя. Впрочем, оно до сих пор активно участвовало в парадах и проводило спасательные операции. В свое время именно "Коммуна" выполняла работы вблизи затонувшего крейсера "Москва", а также над местом уничтожения ВДК "Цезарь Куников".

Как отмечает "Крымский ветер", утром после взрыва возле "Коммуны" крутились буксиры. ВСУ пока не комментировали информацию. Однако, если уничтожение этого корабля подтвердится, то он станет не менее уникальным трофеем, чем крейсер "Москва".

Добавим! Другие OSINT-аналитики указывают на возможность поражения большого десантного корабля "Ямал", который размещался в Сухарной бухте. Однако кадры из видео все же больше напоминают местность вблизи корабля "Коммуна".

Что известно об утренней атаке