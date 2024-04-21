В сети уже опубликовали спутниковые снимки кораблей, стоявших в бухте этим утром, а также предположили, на каком корабле возник пожар. Где утром раздавались мощные взрывы – рассказывает 24 Канал.
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Что известно о бухте
Утром 21 апреля Севастопольская бухта оказалась под ударом. Местные сообщали о взрывах, а впоследствии над объектом фиксировали дым. Гауляйтер Севастополя Развожаев заявил, что бухту атаковали противокорабельной ракетой. В результате падения обломков возникло возгорание, которое якобы удалось ликвидировать.
Куда прилетело в Севастополе / фото OSINTtechnical
Впоследствии в сети появилось видео, на котором оккупанты утверждают, что загорелся один из пароходов. Как отмечает OSINTtechnical, Севастополь атаковали украинской ракетой "Нептун".
Сегодня утром украинская противокорабельная ракета "Нептун" попала в судно возле доков Военно-морских сил России в Голландской бухте в оккупированном Россией Севастополе. Сейчас судно горит,
– написал он.
Вероятное место, где вспыхнул пожар / фото OSINTtechnical
Также OSINT-сообщество считает, что пожар, вероятно, мог возникнуть на спасательном военном корабле "Коммуна". Он предназначен для поиска и спасения подводных лодок, а также выполняет роль носителя подводных аппаратов. Официально ВСУ не комментировали эту информацию.
Место, откуда потенциально сняли видео с пожаром / Special Kherson Cat
Что известно об утренней атаке
- В 8:37 крымские паблики сообщили, что россияне перекрыли Керченский мост. Уже вскоре в Севастополе прогремел взрыв, а по полуострову объявили ракетную опасность. Над бухтой начали фиксировать дым.
- Пропагандисты поспешно заявили, что техника целая, а пострадавших нет. Впоследствии на связь вышел и Михаил Развожаев, который заявил о возгорании в бухте, которое "оперативно ликвидировали".
- В ВМС также прокомментировали эту атаку. Дмитрий Плетенчук отметил, что оккупанты продолжают прикрывать свои боевые единицы судами обеспечения из состава Черноморского флота. В то же время подобные инциденты и в дальнейшем будут случаться на военных объектах врага
- Крымские телеграмм-каналы заявили, что это, возможно, не последнее объявление тревоги за сегодня. Они предупредили, чтобы все были начеку и не игнорировали объявления об опасности.