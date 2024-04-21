Утром 21 апреля в Севастополе раздавались взрывы. Враг настаивает, что атаку удалось отбить, передает 24 Канал.

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Произошел пожар

В России настаивают, что отразили атаку противокорабельной ракеты. Оккупационные власти заявили, что на месте падения обломков возник пожар, который оперативно ликвидировали.

В сети показали кадры пожара. На записи можно увидеть густой дым в бухте, однако рассмотреть корабль невозможно. Никаких официальных комментариев украинская сторона по этому поводу не давала.

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Россия вывела большую часть кораблей Черноморского флота и подводных лодок из Севастополя дальше на восток. Сейчас фиксируется его чрезвычайно малая активность в Черном море. По докладам разведок, после действий Украины в Черном море Россия перемещает корабли, в частности, носители "Калибров", на Каспий.

Отмечается, что современные российские военные корабли, такие как фрегат "Адмирал Григорович", имеют системы вертикального пуска для стрельбы крылатыми ракетами по морским и наземным целям.

Такие ракеты исторически перезаряжались в Севастополе. Однако по состоянию на сейчас он был перемещен в Новороссийск. Россияне откровенно боятся новых ударов, которые отправят на дно очередной корабль. Россия потеряла так ценные экземпляры из своего Черноморского флота

Известно, что фрегат "Адмирал Григорович" спущен на воду в 2014 году. Основу его вооружения составляют пусковые установки 3С14, которые используют ракеты "Калибр" и "Оникс" для ударов по украинским городам.

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