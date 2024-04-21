Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских Сил Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что ему понравилось видео сегодняшней атаки на бухту, которое публикуют оккупанты.

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Детали об атаке на Севастополь

Дмитрий Плетенчук прокомментировал утреннюю атаку на Крым и взрывы в бухте Севастополя.

Могу отметить, что российские оккупанты продолжают прикрывать свои боевые единицы судами обеспечения из состава Черноморского флота. Это в принципе у них такая тактика. Почти новая. Во-вторых, с позиции ВМС могу лишь отметить, что подобные инциденты и в дальнейшем будут случаться на объектах военной инфраструктуры врага в нашем Крыму,

– отметил спикер.

В то же время Плетенчук подтвердил, что ему также очень понравилось видео из бухты, которое публикуют в сети. Отметим, что на нем видно дым, а голос за кадром утверждает, что ракета попала в пароход. В результате там возникло возгорание.

Пожар в бухте Севастополя: смотрите видео

Добавим! По словам гауляйтера Развожаева, бухту атаковали противокорабельной ракетой. Он заявил, что ракету удалось сбить, однако обломки попали в один из кораблей. Отмечалось, что пожар удалось оперативно ликвидировать.

Что известно о взрывах