Раніше корабель "Коммуна" базувався у порту Новоросійська. Проте зі збільшенням кількості кораблів там, "Коммуну" передислокували у Севастополь. Детальніше про це 24 Каналу розповів капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко.

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Опинитись під ударом міг випадково

ВМС пошкодили корабель Чорноморського флоту Росії "Коммуна". Цей корабель виконував рятувальні місії для інших суден чорноморської флотилії.

Тривалий час після початку агресії Росії, це судно стояло в порту Новоросійська. Але зараз, через те, що не вистачає місця у Новоросійську, бо там все більше й більше суден, його повернули у Севастополь. У момент удару судно стояло кормою на 14-му причалі поруч з великою кількістю бойових ракетних кораблів. Можливо, цілили якраз в один з цих кораблів,

– зазначив Андрій Риженко.

Втім через великі габарити "Коммуни", влучили якраз у цей корабель. Не виключено, що влучили у судно уламки ракети. Хоч у російських телеграм-каналах несеться інформація, що ракета прилетіла до оголошення повітряної тривоги.

"Якщо її й виявили, то дуже-дуже пізно. "Коммуна" зараз виведена з ладу, її перспективи незрозумілі, тому що її апаратура дуже стара. Відверто кажучи, великого впливу на бойову готовність Чорноморського флоту вона не має, хоч за окремими позиціями її можуть використати", – додав капітан першого рангу запасу ВМС.

Що відомо про "Коммуну"

Корабель "Коммуна" був унікальним за своїм призначенням, його використовували для допомоги човнам, які потонули. Таке судно може підняти підводний човен невеликих розмірів до 1000 тонн з глибини 100 метрів – підтягнути його між двома своїми корпусами.

Цей корабель модернізували багато разів, востаннє – після того, як у 2000 році затонув атомний підводний човен "Курськ". Такий апарат може опускатися на глибину одного кілометра та здійснювати пошук об'єктів.

Відоме це судно тим, що у травні 2022 року росіяни його використали для проведення пошукових робіт на залишках крейсера "Москва". Затонув він на глибині 57 метрів. Нагадаємо, що ракетний крейсер "Москва" був найбільшим кораблем Чорноморського флоту Росії. Його знищили 13 квітня 2022 року двома українськими протикорабельними ракетами з комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Знищення корабля "Коммуна": деталі