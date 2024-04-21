У неділю вранці, 21 квітня, в Севастополі на півдні Криму прогриміли потужні вибухи. Згодом ворожі інформаційні ресурси заявили про перебої зі струмом та усунення наслідків аварії упродовж дня, – інформує 24 Канал.

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Проблеми зі світлом у Севастополі

У Севастопольенерго, місцевій енергетичній компанії окупантів, вказують, що станом на 09:00 (21 квітня) через технологічне порушення в мережах 6 кВ без електропостачання залишаються дві тягові підстанції Севелектроавтотранс.

Севастопольенерго проводить аварійно-відновлювальні роботи. Орієнтовний час відновлення електропостачання об'єктів Північно-Севелектроавтотрансу до 17:00,

– йдеться в повідомленні загарбників.

Крім того, тролейбуси в місті змінили розклад через аварію на мережах. Окупанти запевняють місцевих жителів, що невдовзі усунуть усі проблеми зі струмом.

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Вранці 21 квітня в Севастополі було гучно, після чого було перекрито Кримський міст. Про звуки вибухів пабліки почали писати близько 07:30, місцеві помітили багато диму.

Як стверджують інформресурси, північною стороною Севастополя почали їхати пожежні машини у бік Сухарної бухти чи бухти Голландія.

Російські пропагандисти спочатку заявили, що вибухи були результатом "успішної роботи ППО". Згодом вони почали стверджувати, що все залишилося цілим і ніхто не постраждав.

Так званий губернатор окупованого Криму Міхаіл Развожаєв заявив про атаку на один з кораблів та невелике загоряння внаслідок падіння уламків ракети, яке нібито швидко ліквідували.

О 9:24 було оголошено про відбій ракетної небезпеки, але місцеві телеграм-канали окупантів попередили про можливість подальших тривог та атак.

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Фактично російські загарбники та ті, хто їх підтримує, продовжують пожинати плоди війну, яку вони розв'язали проти України. Київ вважає військові об'єкти, зокрема, на тимчасово окупованих територіях законними цілями, адже їх ураження прямо чи опосередковано впливає на здатність армії Кремля вести війну проти мирних українців. З-поміж іншого, ніхто не приховує, що наші Сили оборони націлені на Кримський міст.